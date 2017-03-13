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Общество
Хотят ли русские войны?
безработица
Юрий Паренко
13 марта 01:45

Живем все лучше – безработных все больше

Нас почти миллион!

Так могут, правда, без всякой гордости, заявить о себе российские безработные – на начало марта 2017-го таковых в стране стало 929 729 человек, что на 0,2% больше, чем в последнюю февральскую неделю. Растем, однако.

Минтруда во главе с Максимом Топилиным призвало на эту тему особо не беспокоиться – мол, на март 2016-го безработных было на сотню с лишним тысяч больше.

Однако, «вспышка» трудоустройства прошла – и покатился обратный процесс, захвативший больше полусотни регионов, особенно на Сахалине, Кировской области и Ямало-Ненецком АО.

На Сахалине в 2016 году по одной лишь причине ликвидации предприятий 2,5 тысячи человек лишились работы – и это при том, что по прогнозам местных специалистов, в этом году ситуация с занятостью может оказаться еще хуже: в очереди на закрытие два крупных предприятия («Сахалинуголь-6» и «Обогатительные процессы»), из ворот которых вскоре выйдут более 600 местных жителей.

Закрываются предприятия и месторождения на Ямале – районе, где другую работу найти совсем не просто. Банкротятся заводы в Кировской области – и люди пополняют списки безработных. И это на фоне громких заявлений президента и правительства – рост ВВП, ускорение промышленного производства, позитивная демографическая динамика, низкий уровень безработицы… А без малого город-миллионник сидит без средств к существованию.

Но без работы, кстати, сидят не только работяги. Глава счетной палаты Татьяна Голикова вынуждена была признать, что наиболее больной вопрос о безработице в категории людей с высшим образованием, число которых (с корочкой, но без работы) их доля среди всей безработной братии почти 20%.

Что это – возврат к девяностым, когда вузовская корка никому не была нужна, а обнищавшие врачи, учителя и инженеры скопом поехали с баулами на Черкизово и Лужники? Нет, как уверяет госпожа Голикова, это  система распределения мест в вузах способствует недостатку квалифицированных работников там, где они нужны, и избытку там, где их не требуется и это при том, что на 800 «студенто-мест», которые запрограммированы  на каждые 10 тысяч жителей, сейчас в России обучают меньше семисот. Вернее, 677. И сколько из  них просто «валяют дурака» в коммерческих ВУЗах, обучаясь на менеджера, маркетолога, экономиста и прочие красивые специальности, сдавая зачеты и экзамены не за страх, а за… денюжку. Причем, вполне себе официальную – без всяких там конвертов. Понятно, что большая часть таких студентов по диплому работать после не будет – цель такого обучения – сам диплом, его наличие. А трудоустройство – или по блату, или кем возьмут. Для последних как раз наличие диплома в теории упрощает это самое трудоустройство. На практике – к «гордому» званию безработного просто добавляет небольшой пункт «с высшим образованием».

И все равно прием на экономические и управленческие специальности год из года растет – несмотря на то, что более трети выпускников по ним даже дня не отработают по профессии.

Нужно пересматривать систему контрольных цифр приема в ВУЗы, потому что они не соответствуют потребностям рынка труда – считает Голикова, немножко забывая об образовательной и социальной «революциях» (к последней, как бывший министр здравоохранения и социальной политики тоже причастна), в ходе которых вузовские «трамплины» - школы, особенно на селе, оптимизируются, а проще говоря, объединяются, сокращаются или просто закрываются, «убивая» сами села, оставляя без работы аграрников, подающихся в города в поисках работы, где их, естественно, не ждут с распахнутыми объятьями работодатели.

Да, по цифрам из Счетной палаты в России официально в службах занятости представлен 1 миллион 200 тысяч вакантных мест – казалось бы, всем безработным хватит с лихвой. Но… Миллион двести тысяч причин, по которым найти реальную работу, с помощью которой можно прокормить семью, почти нереально.

Очереди в службах занятости по своей длине могут уступить пальму первенства разве что нашим поликлиникам. Крылатая фраза любого специалиста центра в любом городе: «Безработный обязан отправиться на любое подобранное для него собеседование на подходящую должность и с достойной зарплатой...». Под словом достойная  обычно считается выше прожиточного минимума.

Но даже на заранее провальное собеседование нужно ехать – иначе штраф или приостановление выплат пособия. Поэтому удивительные цифры (на 10 мест 8 соискателей) упорно держатся на одном уровне – 90% вакансий просто малопригодны для соискателей, общение которых с биржей труда зачастую напоминает отношение условно-досрочно освобожденного и его надзирающего органа. Кто из официальных безработных при обсуждении со специалистом центра очередной малопригодной вакансии, не слышал фразы: «Подпиши – и свободен!»?

Вообще же, по мнению чиновников, как таковой, проблемы безработицы в стране нет – проблемой она является лишь на российском Кавказе, где в том же Дагестане 22%, Чечне 40%, а в Ингушетии до 70% работоспособного населения сидят без работы. И проблема эта Кремлем решается визуально красиво – вырабатываются целевые программы по сокращению числа безработных в этих регионах. То есть, если правильно понимаю – прописывается открытие новых предприятий, специализированных учебных центров для людей без специальностей, ярмарок труда и так далее… На деле все происходит банально – в очередную «проблемную» во всех отношениях республику просто отправляется очередной многомиллиардный транш… Вчера, сегодня, завтра – разница лишь в «назначении», вернее, названии транша – на дороги, на медицину, на жилье, вот теперь на искоренение безработицы. И транш этот начинает делиться всеми заинтересованными лицами сразу за кремлевскими воротами, заканчивая «дробеж» уже на местах. В принципе, никакого «велосипеда».

Две стороны одной безработицы

5% - цифра, озвученная властями как официальная статистика безработицы, вполне симпатична и даже очень некритична. Другое дело – официальная статистика безработицы даже близко не отражает безработицу реальную.

Расчеты фактической безработицы основываются на опросах населения, проводимых Росстатом. В расчет берутся граждане, которые официально ищут работу и готовы в течение недели приступить к ней, если будет предложение.

Скрытая безработица более многогранна. Сокращение рабочей недели, рабочего дня, неоплачиваемые отпуска – все это тоже часть безработицы. Разве назовешь работающими шахтеров обанкроченных структурами олигарха Гуцериева шахты в Ростовской области, хотя все они числится в штате?

Разве скажешь, что все еще числящиеся на оборонном заводе другого олигарха в Подольске живут припеваючи, не получая зарплату по несколько месяцев кряду?

И подобных примеров – сотни. И таких «работающих» безработных сотни тысяч, вероятно, намного больше, чем девятьсот тысяч официально стоящих на биржах труда. Только серой безработице никто счета не ведет – для официальной статистики такой… статистики просто нет. А ориентироваться на официальную статистику – занятие для идеалистов вроде кремлевской номенклатуры для создания положительного бренда страны с анонсированием новых предприятий, где работают сплошь вчерашние безработные. Только цехом по нарезке и упаковке сыра или линией по разливу минеральной воды, которые и подаются как новые «заводы», миллионную армию безработных не искоренить. Создание высокотехнологичных предприятий производства товаров с полным производственно-торговым циклом, создание условий для появления таких предприятий и условий для нормального функционирования – вот к чему нужно стремиться господам, провозгласившим в стране программу импортозамещения.

Тогда в пустых коридорах служб занятости можно будет играть в футбол – и пусть проблема серой безработицы никуда не денется, но реальное, а не бумажное трудоустройство более чем 900-тысячой официальной армии безработных, это уже будет победа… добра над злом. Только прикиньте  - минимально безработный получает 850 рублей в месяц, максимально – 4900.

Умножайте даже среднее число почти на миллион, приплюсуйте сюда затраты на содержание офисов центров занятости и зарплаты сотрудников, и получайте бюджет в 2-3 миллиарда рублей в год, чего вполне достаточно для того, чтобы на голом месте поставить современный завод и предложить на нем работать стоящим на бирже труда инженерам, технологам, станочникам  и другим специалистам за 30, 40, 50 тысяч в месяц – вместо того, чтобы просто тупо предлагать место сантехника в ЖЭКе или слесаря в «водоканале» за 8500, которые все равно вовремя не платят, и заранее зная, что кандидат туда не пойдет, привычно подсовывать ему бумажку со словами «Подпиши и свободен!»?

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