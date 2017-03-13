В Москве чиновники снесли детскую площадку, построенную на деньги местных жителей
Московские чиновники снесли детскую площадку в Кунцево, которая была построена на средства местных жителей. Площадка, построенная в 2010 году мастером по дереву Андреем Сальниковым по мотивам русских народных сказок, считалась одной из лучших в столице
Московские чиновники снесли детскую площадку в районе Кунцево, которая была построена на средства местных жителей. Площадка, построенная в 2010 году мастером по дереву Андреем Сальниковым по мотивам русских народных сказок, считалась одной из лучших в столице.
Ранее на месте авторской детской площадки была простая горка, песочница и ржавая «паутина». Москвич Андрей Сальников с помощью других жителей двора построил деревянный корабль «Злата», дом Бабы Яги, грузовик с прицепом и пушкой, качели и скамей. Площадка стала очень популярной. Туда приходили дети из других районов.
Андрей Сальников строил площадку 4 года, однако чиновникам из мэрии не понравилось, что она не соответствует стандартам и мешает другим жителям, которые якобы недовольны «скоплением детей» и шумом, сообщает Tjournal.
Снести детскую площадку на Партизанской улице планировали еще в 2012 году, но тогда горожанам удалось ее отстоять. Местные жители собрали более 230 подписей и провели митинг во дворе, но это не помогло. В начале 2017 года на площадку пришли бульдозеры и снесли детские качели, корабль, избушку, горку и другие объекты.