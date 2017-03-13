Вкладчики проблемного Татфондбанка требуют отставки главы Татарстана
В Казани продолжаются митинги вкладчиков проблемных банков Татфондбанка и Интехбанка. Очередная акция протеста с требованием вернуть деньги вкладчиков и восстановить лицензию кредитно-финансовых организаций состоялась в субботу, 11 марта
В Казани продолжаются митинги вкладчиков проблемных банков Татфондбанка и Интехбанка. Очередная акция протеста с требованием вернуть деньги вкладчиков и восстановить лицензию кредитно-финансовых организаций состоялась в субботу, 11 марта.
В ходе акции полиция задержала лидеров инициативной группы пострадавших вкладчиков указанных банков Александру Юманову и Марселя Шамсутдинова. (лидер казанского отделения партии ПАРНАС) В отделении полиции в отношении задержанных были составлены протоколы по административной статье «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка». В понедельник суд рассмотрит дела Юмановой и Шамсутдинова. Им грозит штраф, общественные работы либо административный арест.
По версии полицейских, лидеры инициативной группы пытались ворваться в здание правительства Татарстана и мешали проходу граждан. При этом участники пикета заявляют, что просто пытались передать чиновникам свой ультиматум.
Вкладчики проблемных казанских банков заявили, что продолжат акции протеста. Так, очередное мероприятие запланировано на 18 марта. Планируется, что в митинге примут участие около двух тысяч человек.
Центробанк РФ отозвал лицензию в Татфондбанка в начале марта. Решение регулятора стало поводом для протеста вкладчиков банка. Манифестанты требуют от властей изъять в их пользу средства группы ТАИФ и государственных компаний республики. В противном случае они пригрозили, что будут добиваться отставки главы республики Рустама Минниханова.