Помилованная президентом Оксана Севастиди вышла на свободу
Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная за государственную измену, а затем помилованная президентом, освобождена из московского СИЗО «Лефортово». Севастиди встречали ее адвокат Евгений Смирнов и журналисты
Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная за государственную измену, а затем помилованная президентом, освобождена из московского СИЗО «Лефортово». Севастиди встречали ее адвокат Евгений Смирнов и журналисты.
Адвокат сообщил журналистам, что будет добиваться признания своей клиентки невиновной. «Надеемся, что справедливость в этом уголовном деле не ограничится только помилованием и будет вынесен оправдательный приговор, поскольку только так можно исправить ту череду ошибок, которые случились в деле Оксаны», - добавил Евгений Смирнов, слова которого приводит ТАСС.
15 марта Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Оксаны Севастиди на приговор.
Напомним, в 2016 году Краснодарский краевой суд признал Оксану Севастиди виновной в государственной измене и приговорил ее к 6 годам лишения свободы. Женщину обвинили в госизмене за то, что в 2008 году она отправила SMS-сообщение своему знакомому в Грузию о передвижении военной техники в направлении Абхазии. Сообщение было отправлено накануне пятидневной войны в Южной Осетии.
В конце 2016 года журналисты в ходе традиционной пресс-конференции президента Владимира Путина рассказали ему о деле Оксаны Севастиди. Глава государства пообещал разобраться в данном деле, но отметил, что военная техника находилась в Сочи открыто, и никакой гостайны женщина на раскрыла.
7 марта 2017 года глава государства подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди.
По данным юристов «Команды 29», помимо Оксаны Севастиди за госизмену за аналогичные сообщения в Грузию получили еще несколько женщин. В частности, осуждены гражданки Екатерина Харебава (освобождена в 2016 году), Инга Тутсиани, Марина Джанджгава и Манана Капанадзе.