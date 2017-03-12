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12 марта 12:36

Помилованная президентом Оксана Севастиди вышла на свободу

Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная за государственную измену, а затем помилованная президентом, освобождена из московского СИЗО «Лефортово». Севастиди встречали ее адвокат Евгений Смирнов и журналисты

Фото: РИА Новости

Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная за государственную измену, а затем помилованная президентом, освобождена из московского СИЗО «Лефортово». Севастиди встречали ее адвокат Евгений Смирнов и журналисты.

Адвокат сообщил журналистам, что будет добиваться признания своей клиентки невиновной. «Надеемся, что справедливость в этом уголовном деле не ограничится только помилованием и будет вынесен оправдательный приговор, поскольку только так можно исправить ту череду ошибок, которые случились в деле Оксаны», - добавил Евгений Смирнов, слова которого приводит ТАСС.

15 марта Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Оксаны Севастиди на приговор.

Напомним, в 2016 году Краснодарский краевой суд признал Оксану Севастиди виновной в государственной измене и приговорил ее к 6 годам лишения свободы. Женщину обвинили в госизмене за то, что в 2008 году она отправила SMS-сообщение своему знакомому в Грузию о передвижении военной техники в направлении Абхазии. Сообщение было отправлено накануне пятидневной войны в Южной Осетии.

В конце 2016 года журналисты в ходе традиционной пресс-конференции президента Владимира Путина рассказали ему о деле Оксаны Севастиди. Глава государства пообещал разобраться в данном деле, но отметил, что военная техника находилась в Сочи открыто, и никакой гостайны женщина на раскрыла.

7 марта 2017 года глава государства подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди.

По данным юристов «Команды 29», помимо Оксаны Севастиди за госизмену за аналогичные сообщения в Грузию получили еще несколько женщин. В частности, осуждены гражданки Екатерина Харебава (освобождена в 2016 году), Инга Тутсиани, Марина Джанджгава и Манана Капанадзе.

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