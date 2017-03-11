Участок трассы М3 «Украина» по Калужскому шоссе стал платным на 100 лет
Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел плату за проезд по участку федеральной трассы М3 «Украина» протяженностью 70 км сроком на 100 лет – до 1 мая 2109 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел плату за проезд по участку федеральной трассы М3 «Украина» протяженностью 70 км сроком на 100 лет – до 1 мая 2109 года. За проезд по участку с 124 по 194 км в Калужской области водителям придется платить еще 92 года.
«Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года», - говорится в распоряжении правительства.
Платный участок проходит по Малоярославецкому, Дзержинскому районам Калужской области и городскому округу Калуга.
Для водителей, которые не хотят платить за проезд, есть бесплатный объездной участок с 123 по 135 км, сообщает РБК.
Движение на участке трассы М3 «Украина» (от 124 до 173 км) было открыто в сентябре 2016 года. 1 марта 2017 года на участке началось тестирование системы взимания платы. С 20 марта проезд по участку станет платным на постоянной основе.