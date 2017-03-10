Медведев «забанил» в Instargam Навального в ответ на расследование ФБК о «тайной империи» премьера
Глава российского правительства Дмитрий Медведев, который является активным пользователем социальных сетей, заблокировал в своем Instagram Алексея Навального. Оппозиционер считает, что Медведев «забанил» его из-за громкого расследования
Глава российского правительства Дмитрий Медведев, который является активным пользователем социальных сетей, заблокировал в своем Instagram Алексея Навального. Оппозиционер считает, что Медведев «забанил» его из-за громкого расследования о тайных усадьбах и виноградниках главы правительства.
«Поскольку часть расследования была на основе фото в инстаграме, Медведев подумал, что спасется от новых расследований баном Навального там», - прокомментировал «месть» премьера юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
В свою очередь Алексей Навальный сообщил, что Дмитрий Медведев поздравил с днем рождения в соцсети пользователя, которая до этого оставила комментарий на странице премьера. Девушка написала, что расследование Навального является «политическим заказом», и это понятно «всем здравомыслящим людям».
«Это так мило. Прям так и представляю: зимний вечер, Псехако, горящий камин, премьер Медведев сидит на диване, забравшись на него с ногами, закутавшись в теплый плед. В одной руке бока Logaiolo IGT, в другой - любимый айфон. Открыт инстаграм…. Вдруг его лицо просветлело - девушка по имени Наталья оставила хороший комментарий. Назвала противное и досадное расследование ФБК заказухой, ложью и клеветой…. Медведев улыбается, смахивает пальчиком комментарий влево, нажимает на стрелочку ответа и набирает «с Днем рождения!»», - написал в своем блоге Алексей Навальный.