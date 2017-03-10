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10 марта 16:15

Медведев «забанил» в Instargam Навального в ответ на расследование ФБК о «тайной империи» премьера

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, который является активным пользователем социальных сетей, заблокировал в своем Instagram Алексея Навального. Оппозиционер считает, что Медведев «забанил» его из-за громкого расследования

Фото: krizis-2015.ru

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, который является активным пользователем социальных сетей, заблокировал в своем Instagram Алексея Навального.  Оппозиционер считает, что Медведев «забанил» его из-за громкого расследования о тайных усадьбах и виноградниках главы правительства.

«Поскольку часть расследования была на основе фото в инстаграме, Медведев подумал, что спасется от новых расследований баном Навального там», - прокомментировал «месть» премьера юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

В свою очередь Алексей Навальный сообщил, что Дмитрий Медведев поздравил с днем рождения в соцсети пользователя, которая до этого оставила комментарий на странице премьера. Девушка написала, что расследование Навального является «политическим заказом», и это понятно «всем здравомыслящим людям».

«Это так мило. Прям так и представляю: зимний вечер, Псехако, горящий камин, премьер Медведев сидит на диване, забравшись на него с ногами, закутавшись в теплый плед. В одной руке бока Logaiolo IGT, в другой - любимый айфон. Открыт инстаграм…. Вдруг его лицо просветлело - девушка по имени Наталья оставила хороший комментарий. Назвала противное и досадное расследование ФБК заказухой, ложью и клеветой…. Медведев улыбается, смахивает пальчиком комментарий влево, нажимает на стрелочку ответа и набирает «с Днем рождения!»», - написал в своем блоге Алексей Навальный.

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