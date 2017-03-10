В Брянске есть высокооплачиваемые врачи – но их никто не видел
8 марта Владимир Путин посетил новый перинатальный центр в Брянске – большая часть вопросов к президенту была на тему зарплат врачей
Театр одного актера
С Путиным в Брянск прибыла немаленькая свита, в том числе, премьер-министр Ольга Голодец и министр здравоохранения Вероника Скворцова – но их медики словно не замечали – все вопросы и проблемы пришлось «решать» президенту.
Но один вопрос брянских медиков ВВП предупредил сам – сколько получаете, спросил у собравшихся сотрудников перинатального центра. «Получки еще не было» - ответили врачи (центр к приезду дорогого гостя работал всего как пару дней).
Путин вроде как шутя попытался выяснить – каковы же все-таки у медиков оклады, но и здесь натолкнулся то ли на партизанское корпоративное молчание, то ли действительно на абсолютное незнание своих зарплат. А может, все проще – люди свои зарплаты знают, но для чужих ушей – это великая тайна.
Так и не выпытав ничего у брянских медиков, ВВП взял инициативу в свои руки. «Все еще впереди» - обнадежил президент, заверив врачей, что в 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200 процентов от средней по региону, а у младшего и среднего персонала - 100 процентов. Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей", - сказал он. Сегодня эта цифра для медиков - 180 процентов.
То, что в 2018-м зарплата врачей будет супервысокой – многие уже слышали. Но то, что она уже сегодня на Брянщине 180% от средней по региону, такая новость вызвала настоящий ажиотаж. Горожане и пользователи соцсетей бурно обсуждают заявление ВВП и через знакомых пытаются отыскать тех самых упомянутых президентом высокооплачиваемых брянских врачей.
Главная фишка поисков: «А врачи и не догадывались – что они столько получают». Возможно, и в 2018-м с опозданием узнают, что их зарплата составляет уже 200% от среднерегиональной.
Пока же реальные цифры таковы. Средняя официальная зарплата в Брянске на конец прошедшего года составила 22660 рублей – умножаем на заявленную президентом цифру в 180% и получаем 40788 рублей как среднюю врачебную зарплату. А в 2018-м это будет уже 45320 рублей.
Суфлеры все те же
Понятно, что все цифры президенту готовят – что дали, то и сказал. Интересно, кто дал ВВП инфу о зарплатах врачей в Брянске – уж не глава ли Минздрава госпожа Скворцова, которую в упор не замечали местные медики, словно наперед зная – кому есть вера, кому веры нет?
Не хочется говорить о том, что и президенту веры нет – скажем так, его просто ввели в заблуждение по поводу зарплат медиков в Брянске. Практикующие больничные врачи редко получают больше «двадцатки» - если только с переработками, допсменами и так далее. А без «допов» и вовсе 15-17 тысяч – и живи на них как хочешь.
Один из местных врачей, с 11-летним стажем за плечами, посмотрев в новостях все это торжество по случаю приезда дорогого гостя и услышав фразу про сегодняшние якобы приличные зарплаты своих коллег, лишь усмехнулся: «Хоть одним б глазком посмотреть на этих коллег».
И это еще при том, что многие медики в Брянске снимают жилье, не имея своего собственного. А часть из них по тихому мониторит вакансии в других регионах – так что нынешний дефицит врачей почти в 200 единиц в Брянске может стать еще… дефицитней.
Хотя я, если честно, не пойму – откуда такой ажиотаж после слов президента о высоких зарплатах брянских врачей? Думаю, что не надо перевирать президентские слова – ведь Путин не сказал, что медики Брянщины уже сейчас получают 180% от среднего по области заработка. Он сказал так: Медики ВЫСШЕГО ЗВЕНА Брянской области уже сейчас получают 180% от среднего…
Медики и медики высшего звена – почувствуйте разницу! С одной стороны простые врачи – с другой местные администраторы и чиновники от медицины, которые и получают свои 180%... А может, и того поболе…
Так что, если цифры о врачебных зарплатах президенту на ушко шепнула все-таки госпожа Скворцова, не стоит обвинять ее в невежестве и незнании собственного хозяйства. Все она знает, все она в курсе – просто из нескольких вариантов цифр она дала ВВП те, что побольше. Это ведь тоже официальные цифры зарплат, которые получает заведующий центральной больницы, чиновник из мэрии, ведающий местной медициной – но точно не рядовой врач из рядовой больницы или поликлиники. Ну, а в остальном все было красиво – приезд президента, яркое открытие перинатального центра, цветы и… слова, слова, слова…
Сыты будем оптимизмом?
Вообще, Вероника Скворцова в последнее время очень много апеллирует цифрами. Можно сказать, работает под лозунгом выполнения «майских указов» президента, в которых как раз и заложено увеличение зарплат врачам.
Но так же много, как и говорит, госпожа Скворцова ошибается. То ли с математикой у нее совсем по нулям, то ли все эти ею озвученные статистические данные – от… лукавого.
Когда бьешь себя в грудь и кричишь на каждом углу, что в 2018-м зарплаты медиков будут равняться 200% от средней по региону – это просто повторение чужих слов, которые пока не проверишь. Наступит 18-й год – будем смотреть.
Но когда глава Минздрава в своем официальном отчете утверждает, что по сравнению с 2014-м зарплаты врачей уже увеличены аж на 156%, остается лишь гадать: Скворцова в легкую использует непроверенные данные, которыми ее снабжают помощники или это просто такая наглость на фоне доверия от Кремля, которую по другому можно назвать другим словом – безнаказанность.
На какие 156% повысились зарплаты ивановских медиков, за январь этого года получивших по 7 тысяч рублей? Зато Скворцова, узнав об этом, в решении проблемы «поучаствовала» - опять же через помощников узнала в чем там дело, и прилюдно отчиталась: ивановские медики получают прилично – аж по… 14 тысяч. А 7 тысяч – это разово, из-за большого количества выходных в январе.
Интересно, сколько ивановские медики получали до того, как им «повысили» зарплату на 156%? Может, они ходили на работу и еще за это государству доплачивали?
Вообще, госпожа Скворцова – большая оптимистка. Она считает, что поводов для печали нет и в завтрашний день надо смотреть веселей – проблем с финансированием у нашего здравоохранения нет. Это ее слова – в том числе и в ответ на шквал писем, в которых региональные медики жалуются на то, что их базовые оклады составляют 4,5 тысяч рублей, а к нужной для отчетности статистики их зарплаты подтягивают за счет дополнительных и ночных дежурств, «сверхурочки» и прочих компенсаций. Хотя когда речь идет о повышении медикам зарплаты, имеется в виду как раз окладная часть – все «допы» - это сверху основной зарплаты.
Правда, ради приличия Минздрав на подобные письма отреагировал и рекомендовал регионам повысить базовые зарплаты медработникам – а через какое-то время радостно отчитался: проблема решена! Откуда это видно? Просто писем с жалобами стало в министерство приходить меньше. Видимо, фильтрация таких жалоб на местах стала более жесткой или главврачи провели соответствующие «политинфирмации» с подчиненными, где финал для непонятливых простой и проверенный – вон бог, вон порог.
Что же касается статистики, легкомысленно озвученной ВВП в Брянске, то есть и другая – причем, тоже вполне себе официальная. По данным Росстата, лишь в 2016-м зарплаты врачей в целом по стране довели до более-менее приемлемой цифры в 160% (но никак не до озвученных 180%).
И, несмотря на благозвучные прогнозы госпожи Скворцовой на тему ежегодного увеличения финансирования здравоохранения, специалисты в один голос утверждают: Зарплаты медиков, особенно в регионах – тема больная. И лекарства от «болячки» госпожа Скворцова, кроме как быть оптимистами, похоже, пока не придумала.
Хотя нет – почему? Есть же еще оптимизация! Вероника Скворцова показывает пример оптимизации: мол, в небольшой больнице у главврача девять замов – большую часть сократить. За счет сокращения такой обузы – увеличить зарплаты оставшимся врачам.
А глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль приводит другой пример оптимизации: сокращая медработников и закрывая больницы, чтобы за счет такой «оптимизации» обеспечить рост зарплат медиков, министерство здравоохранения на бумаге убивает сразу двух зайцев: и выполняет программу оптимизации и повышает зарплаты медикам. И эти бумажные отчеты потом ложатся на стол президенту и озвучиваются им на различных официальных мероприятиях, вроде вышеупомянутого визита ВВП в Брянске. Как назвать подобные отчетности? Одним коротким словом – ПОДСТАВА! Подстава президента РФ.
Очень хочется пожелать нашему президенту иногда оглядываться, чтобы видеть – кто работает рядом с ним. Если его подставляют из лизоблюдства или банального невежества – поменяй невежду-лизоблюда! А если с умыслом? Тогда в самый раз спросить госпожу Скворцову – эй, ты на чьей вообще стороне? Чьих будешь?