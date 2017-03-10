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10 марта 14:54

Депутат Госдумы предложил отменить навязанное водителям ОСАГО

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Народный избранник считает, что ОСАГО является навязанной услугой

Фото: newsregions.ru

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Народный избранник считает, что ОСАГО является навязанной услугой.

«Автогражданка» была введена для защиты автомобилистов, однако в реальности этот продукт «не работает  и является пустой тратой денег».

«Проще вообще отменить ОСАГО и дать возможность водителям самим определять: либо КАСКО, либо вообще без страховки - на свой страх и риск управлять транспортным средством», - высказал свое мнение по поводу ОСАГО депутат Нилов, слова которого приводит «Интерфакс».

Народный избранник также призвал страховые компании изменить отношение к автомобилистам, иначе система продолжит давать сбои, а в закон об ОСАГО придется постоянно вносить изменения.

Отметим, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который вносит поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие приоритет натурального возмещения ущерба (ремонт автомобиля) над денежным.

Поправки запрещают страховым компаниям использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти при ремонте автомобиля, а дорога до сервиса от места ДТП либо места жительства потерпевшего не должна превышать 50 км.

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