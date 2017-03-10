Депутат Госдумы предложил отменить навязанное водителям ОСАГО
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Народный избранник считает, что ОСАГО является навязанной услугой
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Народный избранник считает, что ОСАГО является навязанной услугой.
«Автогражданка» была введена для защиты автомобилистов, однако в реальности этот продукт «не работает и является пустой тратой денег».
«Проще вообще отменить ОСАГО и дать возможность водителям самим определять: либо КАСКО, либо вообще без страховки - на свой страх и риск управлять транспортным средством», - высказал свое мнение по поводу ОСАГО депутат Нилов, слова которого приводит «Интерфакс».
Народный избранник также призвал страховые компании изменить отношение к автомобилистам, иначе система продолжит давать сбои, а в закон об ОСАГО придется постоянно вносить изменения.
Отметим, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который вносит поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие приоритет натурального возмещения ущерба (ремонт автомобиля) над денежным.
Поправки запрещают страховым компаниям использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти при ремонте автомобиля, а дорога до сервиса от места ДТП либо места жительства потерпевшего не должна превышать 50 км.