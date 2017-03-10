Меню
Общество
Моя семья - мое богатство
Автошколы
Екатерина Тарасова
10 марта 00:10

Купить права? Не вопрос!

Существует несколько коррупционных схем, позволяющих получить водительские удостоверения в обход правил

В Москве сегодня невозможно купить права ни за какие деньги – уверяет председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. Однако многие «свежеиспеченные» водители  признаются, что получили удостоверения незаконно. Они говорят, что стать обладателем заветных корочек можно несколькими способами, и тут все зависит от толщины кошелька и связей в соответствующих структурах.

Первый способ – покупка прав без обучения в автошколе. Правда, сегодня он уже не так распространен, как 5-10 лет назад. Координатор общественного проекта гражданских активистов «Движение» Андрей Филин говорит, что контроль за взятками, хоть и недостаточный, сделал свое дело. В ГИБДД боятся ставить дело на поток и идут навстречу только в случаях с «проверенными» клиентами. После того, как все детали обговорены, покупатель выкладывает, по данным Филина, от 50 до 150 тысяч рублей.    

Цена зависит от надежности документа. Ибо бывают «настоящие» права – с занесением данных водителя в базу – они стоят дороже. И проверить потом, каким образом они получены, невозможно. Относительно сэкономить можно на так называемых зеркальных правах. Это когда фотография заплатившего наклеивается на права другого человека, который ими законно обладает. По сути это подделка, и простое «пробитие по базе» это выявит. Какой документ выбрать, зависит от возможностей будущего водителя. Но проблема в том, что никогда нельзя быть уверенным в том, что покупаешь. Остается надеяться на гарантии продавца – не пойдешь же в случае чего в суд.

Надо сказать, что, несмотря на риски, желающих купить права без учебы в автошколе хватает. Да, это стоит недешево, но почти столько же придется потратить на обучение, возможные частные уроки с инструктором, пошлины и сдачу экзаменов

Второй способ для тех, кто все-таки обучался в автошколе, но не верит в возможность быстро и без нервотрепки сдать практическую часть экзамена. Цена вопроса здесь – от 10 до 50 тысяч. Используется этот способ гораздо чаще.

Так, Андрей Филин приводит слова одной своей знакомой, которая обучается в автошколе и которой инструктор без свидетелей говорит о стоимости экзамена – 30 тысяч. Если она откажется платить, то сдавать она будет и два, и три, и пять раз – как посчитают гаишники. Самостоятельно сдают редкие везунчики. Поэтому выпускники автошкол советуют сразу заплатить инструктору за практику вождения в городе.

Некоторые ученики надеются «проскочить», справедливо полагая, что и так достаточно заплатили за учебу. Но после того, как их раз за разом заваливают на вождении, все же вынуждены выложить круглую сумму. Обычно это делают через инструктора или автошколу. За предоплату дадут легкий маршрут, прямой, без опасных участков и ловушек. Если первый экзамен был завален, то можно заплатить за то, чтобы не пересдавать. Вообще пересдача по правилам предоставляется через семь дней, но на практике записаться на нее через неделю редко кому удается.

Те, кто сдавал на права, свидетельствуют, что у гаишников существует своеобразный лимит на тех, кто сдаст экзамены в определенный день. Так, 22-летний Аркадий, услышав разговор инспекторов об этом, решил не рисковать, заплатил 10 тысяч и сдал экзамен.

Андрей Филин говорит, что бороться с продажей водительских удостоверений можно и нужно. Для этого необходима только воля государства, которое обяжет иметь в каждой машине при сдаче экзамена несколько видеокамер. В таком случае инспекторы будут бояться наказания. Видео должно храниться в течение по крайней мере года. Будет ли принят такой закон – зависит от заинтересованности власти в борьбе с коррупцией, считает Филин.

Читайте также
Водителям-новичкам будут выдавать временные права на два года
В Белгородской области ученица автошколы погибла в ДТП во время урока вождения
Возраст получения водительских прав могут повысить с 18 лет до 21 года
Сейчас на главной
Горячие новости
Снижение мировых цен на нефть повлекло за собой ослабление курса рубля
Курс российского рубля в ходе торгов на ММВБ в четверг, 9 марта, значительно упал на фоне снижения мировых цен на нефть. Так, доллар торговался на отметке 59,32 рубля, а европейская валюта укрепилась до 62,58 рубля
Горячие новости
Есть такое хобби – квартиры покупать
Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International обнаружило у бывшего заместителя главы МЧС России и бывшего руководителя управления МЧС по Санкт-Петербургу Леонида Беляева целую коллекцию квартир
Авторская колонка
Чудо с душком
Чудо состоялось, но хуже всего, что на него работали все, включая самих главных антигероев, злосчастных парижан из ПСЖ. «Барселона» заслужила победу, но не заслужила выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, поэтому ее блистательный камбэк — с душком, и воспевать его мне мешает чувство справедливости.
Мозговой Владимир
Горячие новости
В Удмуртии суд разрешил парковать автомобили на детских площадках
Жительница Удмуртии обжаловала штраф, назначенный ей за парковку автомобиля на детской площадке. Верховный суд региона пришел к выводу, что ставить автомобили на детских площадках и газонах не запрещено
Горячие новости
От такого МРОТ любой умрет
Власти Свердловской области сообщили о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на второй квартал текущего года. По сравнению с предыдущим показателем, размер МРОТ увеличился на 5 рублей
Горячие новости
Владимир Путин уволил с занимаемых должностей 10 высокопоставленных силовиков
Глава государства Владимир Путин в четверг, 9 марта, подписал указ об увольнении десяти высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета и ФСИН
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

лесные пожары
Караул, горим!
После того, как десять лет назад полномочия по надзору за лесами были переданы из федерации в регионы, ситуация с сохранностью лесфонда ухудшилась, отмечают в Генпрокуратуре. О проблемах в этой сфере говорится и в докладе Министерства природных ресурсов и экологии
Горячие новости
Элитная земля, недвижимость и закрытый клуб
Центр управления расследованиями (ЦУР) опубликовал материал о помощнике президента и бывшем замглавы администрации президента Владиславе Суркове и его супруге Наталье Дубовицкой
Горячие новости
Ради «школы дочери Путина» закрывают музучилища и лагерь для малоимущих
Родители учеников музыкальных школ района «Хамовники» написали письмо президенту, в котором просят защитить образовательные учреждения от сноса. На месте музыкальных школ планируется построить новое здание Центра акробатического рок-н-ролла
Горячие новости
Переезд не состоялся
В Россию в 2016 году вернулись около 150 тысяч соотечественников, которые в свое время уехали за границу. В МВД и МИД заявили, что возвращение россиян стало результатом национальной программы содействия добровольному переселению соотечественников домой
оборонная промышленность
«Пятая колонна» российской «оборонки»
В девяностые хаос коснулся всех сфер нашей жизни – «оборонки» в том числе. Оборонный комплекс тогда пережил массовую приватизацию – пока новая либеральная власть где-то зевала, где-то сама участвовала в дележе «пирога», важные предприятия стратегического назначения в своем большинстве оказались в частных руках.
Горячие новости
Chateau Premier
Винодельческое хозяйство в Анапе, с которым, по данным Фонда борьбы с коррупцией, связан премьер-министр Дмитрий Медведев, планирует выпускать около 200 тысяч элитного вина ежегодно. Речь идет о винограднике «Скалистый берег», основанном в 2010 году
Горячие новости
Президент пообещал повысить зарплаты врачей на 200% от средних доходов к 2018 году
Президент Владимир Путин в ходе посещения нового перинатального центра в Брянске напомнил губернаторам о необходимости выполнить его поручение, связанное с повышением зарплат врачей
Горячие новости
«Чистая страна» за 245 млрд рублей
Активисты экологических движений «Гринпис России» и «Раздельный сбор» выступили против планов властей по строительству мусоросжигательных заводов. Четыре завода будут построены в Московской области и еще один - в Татарстане
Горячие новости
Россиянкам на 8 марта подарили национальную стратегию в духе феминизма
Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с праздников 8 марта стихами, а глава правительства «подарил» россиянкам национальную стратегию в интересах женщин
8 марта
Женщины как движущая сила революций
Как известно, 23 февраля, а по новому стилю 8 марта 1917 года в Петрограде тысячи женщин вышли на улицы с антивоенными лозунгами и требованием хлеба. К ним присоединились рабочие, протест принял роковой для власти характер.
Горячие новости
Горнолыжные курорты Красной Поляны объединят в одну зону
Вопрос об объединении трасс курортов «Роза Хутор», «Горки Город», «Альпика-Сервис» и ГТЦ ПАО «Газпром» должен решиться к лету текущего года, однако пока их владельцы не могут договориться о распределении доходов
Авторская колонка
К 8 марта
Это не оттепель – это 8 Марта. Надо хорошенько вспомнить, какие еще женщины сидят в тюрьме или на зоне понапрасну – чтобы Путин успел их в честь праздника отпустить. В помиловании Севастиди я хочу обратить ваше внимание на несколько важных вещей.
Орехъ Антон