Купить права? Не вопрос!
Существует несколько коррупционных схем, позволяющих получить водительские удостоверения в обход правил
В Москве сегодня невозможно купить права ни за какие деньги – уверяет председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. Однако многие «свежеиспеченные» водители признаются, что получили удостоверения незаконно. Они говорят, что стать обладателем заветных корочек можно несколькими способами, и тут все зависит от толщины кошелька и связей в соответствующих структурах.
Первый способ – покупка прав без обучения в автошколе. Правда, сегодня он уже не так распространен, как 5-10 лет назад. Координатор общественного проекта гражданских активистов «Движение» Андрей Филин говорит, что контроль за взятками, хоть и недостаточный, сделал свое дело. В ГИБДД боятся ставить дело на поток и идут навстречу только в случаях с «проверенными» клиентами. После того, как все детали обговорены, покупатель выкладывает, по данным Филина, от 50 до 150 тысяч рублей.
Цена зависит от надежности документа. Ибо бывают «настоящие» права – с занесением данных водителя в базу – они стоят дороже. И проверить потом, каким образом они получены, невозможно. Относительно сэкономить можно на так называемых зеркальных правах. Это когда фотография заплатившего наклеивается на права другого человека, который ими законно обладает. По сути это подделка, и простое «пробитие по базе» это выявит. Какой документ выбрать, зависит от возможностей будущего водителя. Но проблема в том, что никогда нельзя быть уверенным в том, что покупаешь. Остается надеяться на гарантии продавца – не пойдешь же в случае чего в суд.
Надо сказать, что, несмотря на риски, желающих купить права без учебы в автошколе хватает. Да, это стоит недешево, но почти столько же придется потратить на обучение, возможные частные уроки с инструктором, пошлины и сдачу экзаменов
Второй способ для тех, кто все-таки обучался в автошколе, но не верит в возможность быстро и без нервотрепки сдать практическую часть экзамена. Цена вопроса здесь – от 10 до 50 тысяч. Используется этот способ гораздо чаще.
Так, Андрей Филин приводит слова одной своей знакомой, которая обучается в автошколе и которой инструктор без свидетелей говорит о стоимости экзамена – 30 тысяч. Если она откажется платить, то сдавать она будет и два, и три, и пять раз – как посчитают гаишники. Самостоятельно сдают редкие везунчики. Поэтому выпускники автошкол советуют сразу заплатить инструктору за практику вождения в городе.
Некоторые ученики надеются «проскочить», справедливо полагая, что и так достаточно заплатили за учебу. Но после того, как их раз за разом заваливают на вождении, все же вынуждены выложить круглую сумму. Обычно это делают через инструктора или автошколу. За предоплату дадут легкий маршрут, прямой, без опасных участков и ловушек. Если первый экзамен был завален, то можно заплатить за то, чтобы не пересдавать. Вообще пересдача по правилам предоставляется через семь дней, но на практике записаться на нее через неделю редко кому удается.
Те, кто сдавал на права, свидетельствуют, что у гаишников существует своеобразный лимит на тех, кто сдаст экзамены в определенный день. Так, 22-летний Аркадий, услышав разговор инспекторов об этом, решил не рисковать, заплатил 10 тысяч и сдал экзамен.
Андрей Филин говорит, что бороться с продажей водительских удостоверений можно и нужно. Для этого необходима только воля государства, которое обяжет иметь в каждой машине при сдаче экзамена несколько видеокамер. В таком случае инспекторы будут бояться наказания. Видео должно храниться в течение по крайней мере года. Будет ли принят такой закон – зависит от заинтересованности власти в борьбе с коррупцией, считает Филин.