Адвокат Никиты Белых сообщил об ухудшении здоровья своего клиента
Состояние бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых значительно ухудшилось после его перевода из больницы СИЗО «Матросская тишина» в изолятор «Лефортово»
Состояние бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых значительно ухудшилось после его перевода из больницы СИЗО «Матросская тишина» в изолятор «Лефортово».
Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов рассказал «Интерфаксу», что в больнице «Матросской тишины» его клиенту поставили диагноз, но лечить не стали. После этого Белых был переведен обратно в «Лефортово».
Защитник добавил, что Белых этапировали в «Лефортово» 23 февраля, а он смог его навестить и передать лекарства только 7 марта.
«А это важные лекарства для понижения давления и снижения уровня холестерина в крови», - сообщил Грохотов.
Адвокат заявил, что направит запрос в «Матросскую тишину» с требованием объяснить, почему Белых не было предоставлено лечение.
Ранее правозащитники сообщали, что у Никиты Белых в СИЗО «начала отказывать нога» и обострились некоторые хронические заболевания. После неоднократных жалоб общественников экс-губернатора перевели в больницу.
Напомним, экс-губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в получении взятки в размере 400 тысяч евро. Его задержали в московском ресторане при получении денег от бизнесмена Юрия Зюдхаймера.