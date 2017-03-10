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10 марта 07:11

Адвокат Никиты Белых сообщил об ухудшении здоровья своего клиента

Состояние бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых значительно ухудшилось после его перевода из больницы СИЗО «Матросская тишина» в изолятор «Лефортово»

Состояние бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых значительно ухудшилось после его перевода из больницы СИЗО «Матросская тишина» в изолятор «Лефортово».

Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов рассказал «Интерфаксу», что в больнице  «Матросской тишины» его клиенту поставили диагноз, но лечить не стали. После этого Белых был переведен обратно в «Лефортово».

Защитник добавил, что Белых этапировали в «Лефортово» 23 февраля, а он смог его навестить и передать лекарства только 7 марта.

«А это важные лекарства для понижения давления и снижения уровня холестерина в крови», - сообщил Грохотов.

Адвокат заявил, что направит запрос в «Матросскую тишину» с требованием объяснить, почему Белых не было предоставлено лечение.

Ранее правозащитники сообщали, что у Никиты Белых в СИЗО «начала отказывать нога» и обострились некоторые хронические заболевания. После неоднократных жалоб общественников экс-губернатора перевели в больницу.

Напомним, экс-губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в получении взятки в размере 400 тысяч евро. Его задержали в московском ресторане при получении денег от бизнесмена Юрия Зюдхаймера.

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