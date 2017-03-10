Борцы с коррупцией нашли у семьи бывшего замглавы МЧС России коллекцию квартир
Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International обнаружило у бывшего заместителя главы МЧС России и бывшего руководителя управления МЧС по Санкт-Петербургу Леонида Беляева целую коллекцию квартир
Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International обнаружило у бывшего заместителя главы МЧС России и бывшего руководителя управления МЧС по Санкт-Петербургу Леонида Беляева целую коллекцию квартир. По данным борцов с коррупцией, Беляев вместе с близкими родственниками является собственником 19 квартир.
В своей декларации Леонид Беляев указал в качестве собственности дом площадью 231 квадратных метров, три земельных участка общей площадью в 70 соток и долю в квартире площадью 57,4 кв.м. на улице Елизарова в Петербурге. Эта квартира была получена госслужащим от государства в 2009 году.
По данным Transparency International, супруга бывшего замминистра Светлана Беляева и его дочь Юлия Беляева с 2001 года владеют квартирой на улице Всеволода Вишневского площадью 97,8 кв.м. В декларации за 2011 год г-н Беляев указал данную жилплощадь как находящуюся в пользовании. В последующих декларациях квартира уже была указана как собственность.
Юлия Беляева в возрасте 25 лет стала владелицей 12 квартир, общей площадью в 644,2 кв.м. Еще четыре квартиры принадлежат ее мужу Михаилу Михальцеву.
Светлана Беляева владеет еще двумя квартирами. Одна квартира площадью 120,7 кв.м. находится на Барочной улице. Ее стоимость эксперты оценивают в 40 млн рублей. При этом доход супруги Беляевых за три года задекларировали в размере 5,4 млн рублей.
Большая часть квартир семьи Беляевых находится в домах, которые строила компания «Профит» Дмитрия Моносова. Подчиненные Беляева участвовали в приемке строящихся домов.
Отдельно эксперты Transparency отмечают зятя бывшего замглавы МЧС России Михаила Михальцева. По данным борцов с коррупцией, связанные с Михальцевым фирмы за несколько лет получили 2000 государственных контрактов на общую сумму 224 млн рублей.