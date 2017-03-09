В Удмуртии суд разрешил парковать автомобили на детских площадках
Жительница Удмуртии обжаловала штраф, назначенный ей за парковку автомобиля на детской площадке. Верховный суд региона пришел к выводу, что ставить автомобили на детских площадках и газонах не запрещено
Жительница Удмуртии обжаловала штраф, назначенный ей за парковку автомобиля на детской площадке. Верховный суд региона пришел к выводу, что ставить автомобили на детских площадках и газонах не запрещено.
Глава постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета республики Энвиль Касимов рассказал, что в Верховный суд региона обратилась местная жительница, которую оштрафовали за парковку машины на детской площадке.
Верховный суд встал на сторону автомобилистки и отменил постановление о штрафе. Госсовет обжаловал решение суда, но проиграл дело.
«Возникла абсурдная ситуация, когда ГИБДД не может пресекать правонарушения подобного характера, когда автомобиль стоит на газоне или на детской площадке, потому что это не дорога», - прокомментировал решение суда Касимов, слова которого приводит «Интерфакс».
Власти Удмуртии намерены принять закон о введении административной ответственности за парковку транспортных средств на озелененных территориях.
«Мы все страдаем, когда прямо впритык с подъездами на детской площадке ставят автомобиль. И этот закон появился не по прихоти отдельных депутатов, а по просьбе граждан», - заявил представитель Госсовета.