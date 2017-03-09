Владимир Путин уволил с занимаемых должностей 10 высокопоставленных силовиков
Глава государства Владимир Путин в четверг, 9 марта, подписал указ об увольнении десяти высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета и ФСИН
Глава государства Владимир Путин в четверг, 9 марта, подписал указ об увольнении десяти высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета и ФСИН.
Согласно президентскому указу, от занимаемых должностей освобождены глава Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов, первый заместитель начальника Московского университета внутренних дел, генерал-майор полиции Сергей Желвакович, глава управления МВД по Самарской области Сергей Солодовников, начальник вологодского управления МВД генерал-майор Виталий Федотов и глава управления МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант Иван Шаев.
Президент уволил главу управления ФСИН по Саратовской области, генерал-майора внутренней службы Александра Гнездилова, главу управлеия ведомства по Мордовии, генерал-майора внутренней службы Рамазана Ягъева, начальника управления воспитательной работы ведомства, генерал-майора Александра Новикова.
Среди руководителей Следственного комитета своих постов лишились первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю, полковник юстиции Рузиля Шелест и старший следователь по особо важным делам при председателе СКР, генерал-майор юстиции Александр Филин.
Также президент уволил прокурора Еврейской автономной области Лидию Дьяконову и прокурора Чувашии Сергея Легостаева.
Напомним, ранее глава государства провел расширенную коллегию МВД, на которой раскритиковал полицию за низкую раскрываемость преступлений, а также потребовал ужесточить требования к кандидатам на высокие должности в министерстве.