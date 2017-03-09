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лесные пожары
Екатерина Тарасова
09 марта 14:47

Караул, горим!

В Минприроды назвали регионы, которые плохо охраняют свои леса от пожаров

Фото: klhri.ru

После того, как десять лет назад полномочия по надзору за лесами были переданы из федерации в регионы, ситуация с сохранностью лесфонда ухудшилась, отмечают в Генпрокуратуре. О проблемах в этой сфере говорится и в докладе Министерства природных ресурсов и экологии.

По поручению правительства Минприроды проанализировало эффективность исполнения регионами в 2016 году переданных полномочий по надзору за лесами. Один из главных критериев оценки – охрана лесфонда от пожаров. По этому показателю на последнем месте оказались Забайкальский край, Бурятия, Красноярский край, Амурская и Иркутская области. В отчете Минприроды говорится, что «наиболее горимые субъекты» заняли 85,6% от общей площади, захваченной лесными пожарами. Что касается Бурятии, то она вошла и в число регионов, которые не выполнили план по посадке новых лесных культур. Кроме того, по сравнению с 2015 годом на 27,6% в республике вырос объем средств за использование лесов, «недопоступивших» в федеральный бюджет. В Забайкальском крае крайне неэффективно мониторится лесопожарная обстановка. По этой причине площадь обнаруженных там пожаров составила 52,4 га.

Еще в прошлом году начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением экологического законодательства управления по защите интересов государства и общества Евгений Надыршин заявлял, что в ряде субъектов власти не предприняли достаточных мер для сохранения лесов. В Кабардино-Балкарии, республиках Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Забайкальском, Хабаровском краях, Амурской, Иркутской областях и других регионах средства предупреждения и тушения пожаров не соответствовали всем требованиям, а в иных случаях находились в откровенно плохом состоянии. Площадь пожаров в этих субъектах в относительно короткие сроки увеличилась. В Генпрокуратуре считают, что до передачи полномочий по надзору за лесами в регионы уровень законности в этой сфере был значительно выше. Евгений Надыршин отмечает, что ухудшение ситуации заметила и прокуратура, и общественность.

Профилактика пожаров и лесовосстановление – то, чему власти регионов в первую очередь должны уделять внимание. Особенно на территориях, соседствующих с экологической жемчужиной России – Байкалом. Глава Минприроды Сергей Донской сказал, что на сегодняшний момент готовность к пожарному сезону на Байкальской природной территории нулевая. Учитывая то, что Росгидромет дает неутешительный прогноз на предстоящий сезон, отсутствие профилактики создает риск разрастания пожаров. Такая же ситуация с пожарами в Приморье: уже сейчас начинают увеличиваться их площади. В связи с этим Сергей Донской поручил организовывать на этих территориях профилактику в ручном режиме – в случае необходимости.     

Еще одной мерой, способной спасти ситуацию, может стать угроза лишения регионов переданных полномочий по охране лесов. По мнению экологов, она может мотивировать региональные власти на более эффективную работу. На случай, если федеральные средства на природоохранную деятельность будут тратиться не по назначению, должен существовать механизм возвращения полномочий, полагает директор по природоохранной политике WWF Евгений Шварц.

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