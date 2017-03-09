Москвичи просят остановить закрытие музыкальных школ ради строительства комплекса для «школы дочери Путина»
Родители учеников музыкальных школ района «Хамовники» написали письмо президенту, в котором просят защитить образовательные учреждения от сноса. На месте музыкальных школ планируется построить новое здание Центра акробатического рок-н-ролла
Родители учеников музыкальных школ московского района «Хамовники» написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором просят защитить образовательные учреждения от сноса. На месте музыкальных школ планируется построить новое здание Центра акробатического рок-н-ролла для спортивной школы, где в свое время занималась предполагаемая младшая дочь президента Катерина Тихонова.
В список под снос попали Государственное училище духового искусства (ГУДИ), детская музыкальная школа им. Блажевича и Хоровая школа им. Чеснокова. Музыкальные школы делят здание в центре Москвы с одним из филиалов спортивной школы.
Автор петиции на имя главы государства Ренат Гехт, выпускник ГУДИ и сын основателя училища, рассказал телеканалу «Дождь», что сейчас под угрозой оказалось культурное наследие России. По его словам, после сноса здания «на улице останутся почти тысяча юных музыкантов».
Родители учеников музыкальных школ также обратились с жалобами в Общественную палату, Госдуму и мэрию Москвы, однако чиновники пересылают их обращения в те ведомства, на которые они собственно и жалуются.
В феврале 2017 года московские власти разместили тендер стоимостью в 528,3 млн рублей на снос здания и строительство на этом месте спортивного комплекса спортшколы «Хамовники». На этом месте должны построить здание площадью в 5 тысяч кв.м., в котором разместятся залы для спортивной гимнастики, акробатики, хореографии и батута, гостиничные номера для спортсменов из других городов и автостоянка.
Курировать строительство будет сын главы Росгвардии Роман Золотов, заместитель главы департамента спорта и туризма Москвы. Подрядчиком строительства выбрана компания ООО «Магнум» Андрея Орлова.
Здание под снос принадлежит департаменту спорта и туризма Москвы. Музыкальные школы находятся там в соответствии с договором безвозмездного пользования. Срок договора истекает в июне 2017 года.
Ранее «Общая Газета» уже сообщала, что школу акробатического рок-н-ролла планируется построить на месте центра для детей из социально незащищенных семей «Истра». Воспитанникам центра помогали и в спорте и в учебе, а также давали возможность подзаработать.
Коллектив центра пытался бороться с московскими властями, но безуспешно. Летом 2016 года лагерь был закрыт окончательно, а в сентябре на сайте госзакупок появился тендер на строительство центра акробатического рок-н-ролла.