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09 марта 10:55

В Россию из стран Европы и СНГ за год вернулись более 150 тысяч россиян

В Россию в 2016 году вернулись около 150 тысяч соотечественников, которые в свое время уехали за границу. В МВД и МИД заявили, что возвращение россиян стало результатом национальной программы содействия добровольному переселению соотечественников домой

Фото: molbulak.ru

В Россию в 2016 году вернулись около 150 тысяч соотечественников, которые в свое время уехали на постоянное место жительства за границу. В МВД и МИД заявили, что возвращение россиян стало результатом национальной программы содействия добровольному переселению соотечественников домой.

Среди вернувшихся в Россию не только проживавшие в странах СНГ граждане, но  и те, кто уехал в страны Евросоюза. Так, например, из Европы в прошлом году вернулись 30 тысяч человек.

Во многих случаях вернуться на родину россиян подтолкнули усилившиеся после присоединения Крыма антироссийские настроения. В европейских СМИ Россия стала изображаться как главная угроза не только для западных стран, но всего мира, сообщают «Известия».

«Демонизация России, ее граждан и проживающих за рубежом соотечественников - дополнительный мотивирующий повод для людей, принимающих соответствующее решение - вернуться на свою прежнюю родину», - прокомментировал ситуация глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Еще одна причина для возвращения – проблемы в трудоустройстве из-за языкового барьера. Подобные трудности испытывают как россияне, живущие в ЕС, так и живущие в бывших советских республиках. В итоге россияне вынуждены работать на низкооплачиваемой работе.

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