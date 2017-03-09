В Россию из стран Европы и СНГ за год вернулись более 150 тысяч россиян
В Россию в 2016 году вернулись около 150 тысяч соотечественников, которые в свое время уехали за границу. В МВД и МИД заявили, что возвращение россиян стало результатом национальной программы содействия добровольному переселению соотечественников домой
В Россию в 2016 году вернулись около 150 тысяч соотечественников, которые в свое время уехали на постоянное место жительства за границу. В МВД и МИД заявили, что возвращение россиян стало результатом национальной программы содействия добровольному переселению соотечественников домой.
Среди вернувшихся в Россию не только проживавшие в странах СНГ граждане, но и те, кто уехал в страны Евросоюза. Так, например, из Европы в прошлом году вернулись 30 тысяч человек.
Во многих случаях вернуться на родину россиян подтолкнули усилившиеся после присоединения Крыма антироссийские настроения. В европейских СМИ Россия стала изображаться как главная угроза не только для западных стран, но всего мира, сообщают «Известия».
«Демонизация России, ее граждан и проживающих за рубежом соотечественников - дополнительный мотивирующий повод для людей, принимающих соответствующее решение - вернуться на свою прежнюю родину», - прокомментировал ситуация глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
Еще одна причина для возвращения – проблемы в трудоустройстве из-за языкового барьера. Подобные трудности испытывают как россияне, живущие в ЕС, так и живущие в бывших советских республиках. В итоге россияне вынуждены работать на низкооплачиваемой работе.