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09 марта 00:33

Президент пообещал повысить зарплаты врачей на 200% от средних доходов к 2018 году

Президент Владимир Путин в ходе посещения нового перинатального центра в Брянске напомнил губернаторам о необходимости выполнить его поручение, связанное с повышением зарплат врачей

Фото: medbolt.ru

Президент Владимир Путин в ходе посещения нового перинатального центра в Брянске напомнил губернаторам о необходимости выполнить его поручение, связанное с повышением зарплат врачей.

«У нас в 2018 году уровень зарплаты у врачей должен быть 200% от средних доходов по соответствующему региону, а у младшего и среднего персонала 100%. Исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», - заявил Владимир Путин, слова которого приводит «Интерфакс».

По словам главы государства, в настоящее время медики получают 180% от средних зарплат в регионах.

Путин поинтересовался у сотрудниц брянского перинатального центра, сколько они зарабатывают. Врачи не стали называть конкретных цифр, но отметили, что «не жалуются».

В ходе визита в Брянск глава государства также заявил, что в России успешно преодолевается демографическая проблема. «Никто не ожидал, никто не верил, что наши программы поддержки демографии так сработают. В прошлом году у нас показатели немножко снизились, но тренд демографический все равно позитивный», - заявил президент.

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