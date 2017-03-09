Президент пообещал повысить зарплаты врачей на 200% от средних доходов к 2018 году
Президент Владимир Путин в ходе посещения нового перинатального центра в Брянске напомнил губернаторам о необходимости выполнить его поручение, связанное с повышением зарплат врачей
Президент Владимир Путин в ходе посещения нового перинатального центра в Брянске напомнил губернаторам о необходимости выполнить его поручение, связанное с повышением зарплат врачей.
«У нас в 2018 году уровень зарплаты у врачей должен быть 200% от средних доходов по соответствующему региону, а у младшего и среднего персонала 100%. Исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», - заявил Владимир Путин, слова которого приводит «Интерфакс».
По словам главы государства, в настоящее время медики получают 180% от средних зарплат в регионах.
Путин поинтересовался у сотрудниц брянского перинатального центра, сколько они зарабатывают. Врачи не стали называть конкретных цифр, но отметили, что «не жалуются».
В ходе визита в Брянск глава государства также заявил, что в России успешно преодолевается демографическая проблема. «Никто не ожидал, никто не верил, что наши программы поддержки демографии так сработают. В прошлом году у нас показатели немножко снизились, но тренд демографический все равно позитивный», - заявил президент.