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09 марта 00:08

Экологи выступили против строительства в Подмосковье мусоросжигательных заводов

Активисты экологических движений «Гринпис России» и «Раздельный сбор» выступили против планов властей по строительству мусоросжигательных заводов. Четыре завода будут построены в Московской области и еще один - в Татарстане

Фото: voskr-news.ru

Активисты экологических движений «Гринпис России» и «Раздельный сбор» выступили против планов властей по строительству мусоросжигательных заводов. Экологи обратились в Генпрокуратуру и Совет по правам человека при президенте России с заявлением, в котором указали, что сжигание мусора опасно для здоровья человека, а также нарушает гражданские права.

Активисты «Раздельного сбора» обратилась к главе СПЧ Михаилу Федотову с просьбой оценить планы по строительству мусоросжигательных заводов «как чрезвычайно опасные для здоровья, социального и экономического благополучия большинства граждан России», сообщает «КоммерсантЪ».

Вместе с «Гринпис России» активисты движения «Раздельный сбор», а также движения ЭКА создали коалицию против строительства мусоросжигательных заводов.

Российские власти в рамках программы «Чистая страна» планируют построить пять мусоросжигательных заводов. На строительство выделят 245 млрд рублей. Четыре из пяти заводов будут располагаться на территории Московской области, а еще один – в Татарстане.

По данным Минприроды, на мусоросжигательных заводах будут обезвреживаться практически все бытовые отходы. Шлаки от сжигания планируется использовать в дорожном строительстве.

По данным экологов, при сжигании одной тонны твердых отходов образуется от 3 до 5 тонн газообразных веществ, содержащих высокотоксичные соединения. Такие токсины в свою очередь могут вызывать рак. По данным специалистов, на 24 километра вокруг мусоросжигательных заводов заболеваемость раком возрастает в два раза.

По мнению экологов, мусоросжигание является последним по значимости методом обезвреживания мусора. К нему прибегают, если не удалось добиться результатов с помощью мер по предотвращению образования отходов и вторичного использования отходов.

«Правительство не разработало реальных планов по первым наиболее приоритетным направлениям, перейдя сразу к обезвреживанию», - говорится в заявлении движения «Раздельный сбор».

«Гринпис России» в этой связи обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить паспорт приоритетного проекта «Чистая страна».

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