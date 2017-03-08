Глава правительства подарил россиянкам национальную стратегию «в интересах женщин»
Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с праздников 8 марта стихами, а глава правительства «подарил» россиянкам национальную стратегию в интересах женщин
Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с праздников 8 марта стихами, а глава правительства «подарил» россиянкам национальную стратегию в интересах женщин.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 марта подписал распоряжение об утверждении «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы». Суть стратегии состоит в расширении прав прекрасной половины человечества и предоставлении им больших возможностей.
Стратегия направлена на создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной политики РФ.
В ближайший год правительство будет обсуждать механизм реализации национальной стратегии, а с 2019 года планирует приступить непосредственно к реализации мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
Авторы стратегии отметили, что российские женщины составляют значительную часть высококвалифицированных научных кадров, однако в реальности их научный и интеллектуальный потенциал используется не в полной мере. Кроме того, женщины находятся в неравном положении по сравнению с мужчинами в сфере экономики. Россиянки по-прежнему зарабатывают меньше мужчин и сталкиваются с ограничениями по видам профессиональной деятельности.
Пока премьер-министр разрабатывает стратегию по расширению прав женщин, президент с экранов телевизоров поздравил «слабый пол» стихами. Владимир Путин зачитал стихотворение Константина Бальмонта.
«Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз», - процитировал поэта Серебряного века глава государства.
Глава государства пожелал прекрасной половине человечества здоровья, успехов, радости и счастья.
Кроме того, 8 марта на одной из стен Московского Кремля впервые появилась проекция в виде букета цветов, который повторяет очертания контуров карты России, а также с надписью «Вам, любимые!»