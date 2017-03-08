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Общество
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
8 марта
Екатерина Тарасова
08 марта 12:34

Женщины как движущая сила революций

С них начались не только события февраля 1917-го, но и другие революционные перевороты прошедшего столетия

Как известно, 23 февраля, а по новому стилю 8 марта 1917 года в Петрограде тысячи женщин вышли на улицы с антивоенными лозунгами и требованием хлеба. К ним присоединились рабочие, протест принял роковой для власти характер. Последствия известны всем. В XX веке многие женщины меняли облик мира – достаточно вспомнить Голду Мейер, Валентину Терешкову или мать Терезу. Но были и другие не менее достойные представительницы слабого пола, после которых наша жизнь уже не была прежней. Они достойны того, чтобы о них вспомнить.

Роза Ли Паркс

Однажды в декабре 1955 года в Монтгомери, штат Алабама, чернокожая швея Роза Макколи Паркс после рабочего дня села в автобус. Когда водитель попросил ее перейти в заднюю часть автобуса, чтобы белый пассажир смог сеть, она отказалась. За это женщина была осуждена и подвержена наказанию за нарушение общественного порядка. Тогда упрямая швея еще не знала, что вдохновит негритянское население города на автобусный бойкот, который продолжится 381 день. Но она знала, что больше никогда не поедет на сегрегированном автобусе.

Бойкот вынудил Верховный суд принять решение об отмене сегрегации в городских автобусах. А еще дал известность другому борцу за права чернокожих – Мартину Лютеру Кингу. Он сделал бойкот образцом общественного протеста.

А Розу Ли Паркс назвали «матерью движения за общественные права».

Аннет Келлерман

Австралийская пловчиха, которая заставила всех женщин переодеться в купальный костюм. Начав заниматься плаванием из-за болезни ног, уже в 18-ленем возрасте совершила – первой из женщин – три попытки переплыть Ла-Манш. В 1907 году она была арестована в США за то, что надела обтягивающий купальный костюм. В то время это считалось непристойным, и женщины были вынуждены купаться в громоздких платьях и панталонах.

Однако прогресс было уже не остановить. Популярность купальных костюмов Келлерман стала настолько высокой, что пловчиха смогла запустить собственную линию купальников.

Аннет Келлерман некоторые считают и изобретательницей синхронного плавания. В том же 1907 году она показала номер водного балета в стеклянном резервуаре на нью-йоркском ипподроме

Билли Джин Кинг

Американская теннисистка, которая имеет в активе 20 титулов в сумме всех номинаций Уимблдона. Этот рекорд она делит вместе с Мариной Навратиловой, но все же ее вклад в историю спорта не только в этом.

Кинг доказала всему миру, что женский теннис ни в чем не уступает мужскому. Сегодня об этом слышать странно, однако в 1973-м еще не было Всемирной женской теннисной ассоциации, а тогдашняя первая ракетка мира Бобби Риггс нелестно отзывался о женщинах на корте. Тогда Кинг вызвала его на выставочный матч, который состоялся в Хьюстоне. За поединком наблюдала вся Америка, а победителю доставались 100 тысяч долларов. Кинг разгромила Риггса со счетом 6:4, 6:3, 6:3. С этого момента теннис стал в США почти национальной религией. А знаменитая спортсменка добилась того, что премиальные для женщин-теннисисток приблизились к мужским.

София Ионеску

Она закончила медицинский институт в родном Бухаресте и работала хирургом, когда началась Вторая мировая война. Из-за того, что мужчины ушли на фронт, она осталась практически единственным специалистом в больнице, оперируя даже во время бомбежек. Однажды, чтобы спасти мальчика, ей пришлось оперировать головной мозг. Так она стала первым в истории нейрохирургом – в том числе и среди мужчин.

Известна история о том, как София прооперировала жену шейха Абу-Даби – по закону ислама этого не мог делать врач-мужчина. После этого шейх постоянно присылал Софии дорогие подарки. А она вкладывали все деньги в любимую медицину.   

Линда Джой Вачнер

Благодаря ей появился термин «человек селф-мейд», то есть тот, кто сделал себя сам. Ее жизнь – пример того, что ни при каких обстоятельствах не надо сдаваться. В 11 лет Линда была прикована к постели из-за травмы позвоночника. Врачи говорили, что ходить она не будет. Девочка заявила, что не только пойдет, но и «будет покорять вершины».

После упорных тренировок она уже ходила. Но испытания на этом не закончились. Когда ей было 20 лет, у нее умер муж, потом один за одним – родители и сестра. Но она продолжала бороться в одиночку.

Устроившись сначала девочкой на побегушках в одну из торговых фирм, благодаря постоянному самообразованию она спустя несколько лет уже была директором преуспевающей компании «Warnaco». К 1993 году ее личные сбережения приблизились к 73 млн. долларов, она была названа «Самой успешной деловой женщиной Америки».

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