Дети как обуза
Эксперты предупреждают: если правительство не примет дополнительных мер, страна скатится в новую демографическую яму
В 2016 году в России произошел самый значительный с 2000 года демографический спад: в стране родилось около 1,9 млн. человек, что на 50,8 тысяч меньше, чем в 2015-м. На одну тысячу человек населения пришлось 12,9 рождений, годом ранее – 13,3.
До этого в течение 16 лет ситуация с рождаемостью была позитивной. Лишь два раза за это время наблюдалось отклонение: в 2005 году показатель на тысячу человек снизился с 10,4 до 10,2, в 2013-м – с 13,3 до 13,2. Однако в прошлом году произошел практически обвал.
Пока в России рождаемость превышает смертность, а количество умерших на одну тысячу жителей снижается. С 2013 года наблюдается естественный прирост населения, что является особым предметом гордости для власти и подтверждением «правильного курса». Премьер Дмитрий Медведев в мае 2015 года говорил, что теперь Россия не может считаться вымирающим государством и в этом, «как в капле воды», отражается работа правительства. Медведев опирался на данные 2014 года, когда естественный прирост составил более 30 тысяч человек. Но прошло два года, и этот показатель снизился до 5,4 тысяч.
Также в правительстве любят говорить об успехах программы материнского капитала, оценивая его вклад в улучшение демографии в 60%. Об этом еще в минувший понедельник говорила вице-премьер Ольга Голодец на совещании у премьер-министра.
Однако в 2015 году демографы предупреждали, что скоро материнского капитала станет недостаточно. Тогда был опубликован доклад «Надвигающаяся демографическая катастрофа в России и как ее предотвратить», подготовленный группой ученых из нескольких институтов, в том числе РАН, МГУ, ВШЭ. В нем были обозначены риски повторения демографических проблем 90-х годов. Ученые утверждали, что Россия вступает в затяжной финансово-экономический кризис, и его последствия трудно предсказать. Но в любом случае спад экономики скажется на демографических показателях. Опираясь на международный опыт, авторы доклада говорили о необходимости дополнительных мер для повышения рождаемости – системы пособий, налоговых выплат, поддержки работающих родителей (доступность детских садов и яслей, услуг нянь, гибкие рабочие графики).
По мнению заведующего лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрея Коротаева, на снижение рождаемости повлияло два фактора: уменьшение числа женщин активного детородного возраста (от 20 до 29 лет) и возможное снижение суммарного коэффициента рождаемости, иными словами, сокращается количество детей, которых эти женщины рожают. Первый фактор понятен: сегодня в репродуктивный возраст вступают малочисленное поколение 90-х годов рождения, периода «демографической ямы». Второй фактор лишь предположение, так как данных о коэффициенте рождаемости за 2016 год пока нет. Андрей Коротаев исходит из того, что нельзя все объяснить только уменьшением женщин детородного возраста – есть что-то еще. И это «что-то» - отсроченные последствия экономического спада в стране, произошедшего в позапрошлом году. Тогда не приняли «ударных» мер поддержки, сопоставимых с материнским капиталом. Например, это могла быть выдача беспроцентной ипотеки после рождения третьего ребенка.
Доцент кафедры демографии Высшей школы экономики Ольга Исупова отмечает, что эффект от материнского капитала и должен был снизиться после того, как все женщины, запланировавшие второго и третьего ребенка, осуществили свои планы. Материнский капитал никогда и не был панацеей, его практически нигде не хватает для покупки квартиры. Нужно пересмотреть комплекс мер, направленных на увеличение рождаемости.
Напомним, сейчас размер маткапитала – около 453 тысяч рублей, и он не будет индексироваться до 2020 года. Также сейчас можно получить единовременную выплату при рождении ребенка – более 16 тысяч рублей. Пособие на ребенка до полутора лет обычно выплачивается в размере 40% от среднего заработка. От полутора до трех лет пособие заменяется ежемесячной «смешной» компенсацией в 50 рублей. Есть ряд пособий и льгот для многодетных, а также региональные льготы.
В том, что нужны дополнительные меры поддержки, согласны и в Минтруде. Но там в большей степени надеются на регионы. В пресс-службе ведомства уточнили, что по распоряжению правительства в 2017 году в регионах будут приняты соответствующие «дорожные карты». Впрочем, и принятие федеральных демографических мер в правительстве не исключают.