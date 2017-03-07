В Москве из-за гололеда пострадали сотни граждан. Травмпункты переполнены
В Москве образовавшаяся на дорогах наледь стала причиной не только массовых ДТП, но и роста травматизма среди жителей и гостей столицы. В столичных больницах наблюдаются длинные очереди из пациентов с переломами и ушибами
В Москве образовавшаяся на дорогах наледь стала причиной не только массовых ДТП, но и роста травматизма среди жителей и гостей столицы. В столичных больницах наблюдаются длинные очереди из пациентов с переломами и ушибами.
В ночь на вторник, 7 марта, в столице выпали осадки, которые привели к образованию гололеда. Синоптики заблаговременно предупредили, что московские дороги превратятся в каток. Однако сотрудники коммунальных служб, судя по всему, к гололеду заранее не подготовились.
В итоге только за сутки в Москве произошло около 700 дорожно-транспортных аварий, а травмпункты оказались переполненными. Число пострадавших от падения на лед исчисляется сотнями.
Вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заверил, что коммунальные службы в связи с неблагоприятными погодными условиями переведены на усиленный режим, однако горожане говорят, что тротуары и дороги «ничем не обработаны».
Пострадавшая москвичка по имени Алла рассказала «Коммерсанту», что в больнице, куда она обратилась за помощью, была огромная очередь из пострадавших. Другая москвичка сообщила, что в институте Склифосовского «творился какой-то ад». «Было очень много людей, упавших на улице, с переломами, ушибами. В травматологическом отделении уже не было мест, положили в гинекологию», - рассказала пострадавшая.
«Очень хочется, чтобы столичные чиновники тоже поскользнулись на неубранном льду, попали сюда (в травматологию), и своими глазами увидели последствия своей работы», - заявила возмущенная москвичка.
«Там и тогда, когда нужен реагент, его нет. Не учитываются прогнозы погоды - гололед был предсказан. Не учитывается климат - кладется гладкая плитка, которая особо опасна во время гололеда. Наконец, стало мало травмпунктов, они не справляются», - заявила депутат Гагаринского района от партии «Яблоко» Елена Русакова, которая также оказалась в числе пациентов травмпункта.
Юристы советуют пострадавшим москвичам обращаться в суды. Для определения ответчика необходимо уточнить, за какой управляющей компанией закреплена территория, где произошло падение.