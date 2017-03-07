На московских дорогах из-за гололеда произошло около 700 дорожных аварий
На московских дорогах во вторник, 7 марта, в связи с гололедом произошло около 700 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. По данным ГИБДД, в авариях пострадали 23 человека, из них пятеро детей
На московских дорогах во вторник, 7 марта, в связи с гололедом произошло около 700 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.
По данным ГИБДД, в авариях пострадали 23 человека, из них пятеро детей. Погибших нет.
Причиной ДТП стала образовавшаяся наледь на дорогах. В ряде случаев, виновниками аварий стали нетрезвые водители. В ГИБДД сообщил о задержании 92 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Специалисты центра погоды «Фобос» сообщили РИА Новости, что в Москве и Подмосковье области произошло похолодание с выпадением сильных осадков, в том числе и в виде ледяного дождя. Это и стало причиной образования наледи на дорогах.