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07 марта 13:43

На московских дорогах из-за гололеда произошло около 700 дорожных аварий

На московских дорогах во вторник, 7 марта, в связи с гололедом произошло около 700 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. По данным ГИБДД, в авариях пострадали 23 человека, из них пятеро детей

На московских дорогах во вторник, 7 марта, в связи с гололедом произошло около 700 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.  

По данным ГИБДД, в авариях пострадали 23 человека, из них пятеро детей. Погибших нет.

Причиной ДТП стала образовавшаяся наледь на дорогах. В ряде случаев, виновниками аварий стали нетрезвые водители. В ГИБДД сообщил о задержании 92 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Специалисты центра погоды «Фобос» сообщили РИА Новости, что в Москве и Подмосковье области произошло похолодание с выпадением сильных осадков, в том числе и в виде ледяного дождя. Это и стало причиной образования наледи на дорогах.

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