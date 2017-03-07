В Краснодарском крае из магазинов изъяли импортный сыр и засыпали его хлоркой
В Краснодарском крае в станице Елизаветинская местная полиции изъяла у предпринимателей 11 килограмм импортного сыра, который запрещен к ввозу и продаже в рамках продовольственного эмбарго
Фото: bump.ru
В Краснодарском крае в станице Елизаветинская местная полиции изъяла у предпринимателей 11 килограмм импортного сыра, который запрещен к ввозу и продаже в рамках продовольственного эмбарго.
Изъятую продукцию уничтожили, засыпав ее хлоркой, сообщает издание «Блокнот Краснодар».
Из продажи полицейские изъяли сыры «Камамбер», «Фармаджио Ритинато», пармезан и «Frico Chevrette», производства Италии, Германии и Литвы. Всего стражи порядка выявили шесть фактов продажи запрещенного сыра.
В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю подтвердили, что сыр элитных сортов уничтожили с помощью хлорки.