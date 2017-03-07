Президент помиловал Оксану Севастиди, осужденную за госизмену за отправку sms в Грузию
Президент Владимир Путин во вторник, 7 марта, подписал указ о помиловании жительницы Сочи Оксаны Севастиди, которая была осуждена на 7 лет за государственную измену. В вину женщине ставили отправку sms-сообщения знакомому в Грузию
Президент Владимир Путин во вторник, 7 марта, подписал указ о помиловании жительницы Сочи Оксаны Севастиди, которая была осуждена на 7 лет за государственную измену. В вину женщине ставили отправку sms-сообщения своему знакомому в Грузию, в котором она рассказала о военной технике, двигавшейся в сторону Абхазии. Сообщение было отправлено накануне пятидневной войны в Южной Осетии.
В настоящее время Оксана Севастиди отбывает наказание в колонии на территории Ивановской области.
О судьбе Оксаны Севастиди главе государства рассказали журналисты в ходе предновогодней большой пресс-конференции. Владимир Путин пообещал разобраться в этом деле. Президент выразил мнение, что женщина никакой государственной тайны в своем сообщении не раскрыла, так как военная техника находилась в Сочи открыто.
По данным правозащитников Оксана Севастиди стала не единственной, кто был осужден за госизмену из-за sms-сообщения в Грузию. В колониях находятся еще четыре россиянки, совершившие аналогичное «преступление». По данным юристов «Команды 29», за sms в Грузию осуждены Екатерина Харебава, Инга Тутсиани, Марина Джанджгава и Манана Капанадзе.
Отметим, что Оксана Севастиди стала уже третьей сужденной, отпущенной на свободу по указанию Кремля. Ранее на свободу вышли оппозиционер Ильдар Дадин, осужденный за участие в несанкционированных митингах, и воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост видеоролика с кадрами издевательств над несовершеннолетним. Дадин и Чудновец были освобождены в связи с отменой приговора по решению Верховного суда.
Политологии и журналисты связывают освобождение фигурантов резонансных уголовных дел приближающимися выборами президента России, на которых Владимир Путин рассчитывает получить не менее 70% голосов избирателей.