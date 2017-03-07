Российские банки отказываются исполнять указ о признании паспортов ДНР и ЛНР
Пока ни один из крупнейших банков так и не начал обслуживать приезжих из Донбасса. Работать с гражданами ДНР и ЛНР отказываются даже банки с государственным участием ...
Российские банки отказываются исполнять указ президента Владимира Путина и признании паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Пока ни один из крупнейших банков так и не начал обслуживать приезжих из Донбасса.
Работать с гражданами ДНР и ЛНР отказываются даже банки с государственным участием. Например, в Сбербанке признались, что с паспортом указанных республик невозможно открыть вклад, поскольку эти документы не принимаются банком для осуществления любых операций.
При этом представитель банка заверил РБК, что организации требуется время для организации приема новых видов паспортов.
Юристы отмечают, что в России для идентификации личности необходимы документы, признанные в рамках российского законодательства и международных договоров России. Поскольку поправки относительно паспортов ДНР и ЛНР не вносились, то их документы юридически являются нелегальными.
Чтобы банки начали работать с такими клиентами, от Центробанка и Росфинмониторинга должны поступить соответствующие разъяснения.
Напомним, в феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном признании паспортов, других документов и автомобильных номеров, выданных в ДНР и ЛНР. Глава государства заявил, что принял данный указ в гуманитарных целях на период, пока на востоке Украины не прекратятся военные действия.