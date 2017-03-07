Меню
Общество
Смертность от гриппа возросла в три раза
Авторская колонка
07 марта 00:50
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Вирус очумения

Я не знаю, чем руководствовались прокуроры, следователи и судьи, когда сажали Евгению Чудновец по делу, которое не то что выеденного яйца не стоило, но даже скорлупы от этого яйца. Формулировка про «отсутствие состава преступления», на мой взгляд, еще не достаточно точна: вроде как само преступление было — просто состава не нашлось.

Но здесь не было ничего, а молодая женщина отсидела четыре месяца и если кому-то кажется, что это ерунда, что многие годами сидят, то я просто предлагаю любому, кто ухмыляется, самому вот так просто посидеть за решеткой. Не то что четыре месяца, а хотя бы четыре дня. Вы потом до конца жизни будете пересказывать эту драматическую историю, как одно из главных событий в своей биографии.

Один человек может ошибаться, но когда такие приговоры выносятся усилиями десятков, наверное, людей из всех отраслей судебной системы, то создается впечатление, что их всех поразил вирус очумения. Только этим я и могу объяснить появление подобного приговора.

А вот объяснить его отмену очень просто. Недаром пресс-секретарь президента уже сказал, что президент обещал не оставить это дело без внимания и не оставил. Недаром про отмену приговора рассказали в телевизоре, что по-своему забавно. Ведь о самом деле в телевизоре особо не распространялись, зато, когда стало ясно, чем оно кончится, вдруг прозрели. И те же самые люди, которые требовали дать Чудновец пять лет лишения свободы — пять лет! — теперь не видят в этом деле вообще никакого состава.

Слава богу, что так все разрешилось, но этот положительный исход точно так же иллюстрирует отсутствие в России правовой системы, как и те дела, где до освобождения невиновных еще очень далеко. Судьи принимают те решения, которые им велят принять.

Однако я считаю, что дело Чудновец не должно завершиться в тот момент, когда она выйдет на свободу. Наоборот — все только должно начаться. Если прокурор при отсутствии состава преступления требует для обвиняемой пять лет, значит, этот прокурор сам должен быть привлечен к ответу. Вместе с ним должны привлечь всех, кто вели следствие. В деле не было состава, но эти люди из чего-то же его состряпали!

Как можно при отсутствии доказательств подвести человека под пятилетку в колонии? А судьи? Которые упорствовали до последней возможности, отстаивая безобразное, подлое решение! Они должны придти в тот же зал судебных заседаний, только присесть не в судейские кресла, а на скамью подсудимых.

Почему мы несем ответственность за дачу ложных показаний, а судьи и прокуратура не несут ответственности за вынесение ложных приговоров? Причем заведомо ложных. Самое мягкое, что здесь может быть — это отсутствие квалификации. Что человек не в состоянии оценить доказательства, сопоставить факты и не обладает логикой и здравым смыслом.

Но даже в этом случае они не имеют права ни одного дня носить мантию или погоны. А если они все понимают, все верно оценивают и все равно сажают, значит, такие люди просто должен поменяться местами с теми, кого подвели под статью.

Источник - Эхо Москвы

Сейчас на главной
Горячие новости
Курильщиков изгоняют из пассажирских поездов
Дочернее предприятие «Российских железных дорог» - Федеральная пассажирская компания – добивается разрешения на отказ в перевозке гражданам, которые были привлечены к административной ответственности за курение в неположенном месте
Горячие новости
Повсюду мерещится оппозиция
В крымском поселке Краснокаменка произошел курьезный случай из-за чрезмерной бдительности местных должностных лиц. В поселке разогнали участников дворового футбольного турнира из-за подозрений в том, что они собираются провести несанкционированный митинг
Общество
Ваш дом еще не сломали? Тогда мы идем к вам!
В феврале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о своем намерении переселить москвичей из хрущевок в современные дома. С тех пор столичные чиновники решают непосильную задачу: как воплотить идею руководителя и при этом не слишком шокировать население.
сельское хозяйство
Накормим всю страну – только подайте на пропитание!
Краснодарский край, увеличив за прошедший год свой долг на 3,3% и, уменьшив налоговую нагрузку на 10,3% за счет налоговых и прочих доходов, на начало 2017-го регион остался должен государству без малого 150 миллиардов рублей.
Горячие новости
Сын Сергея Иванова официально возглавил компанию «Алроса»
Сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова официально назначен на должность главы алмазодобывающей компании «Алроса». Соответствующий указ 6 марта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
Горячие новости
Злоумышленники ограбили коттедж чиновника из Минэкономразвития
В Москве неизвестные злоумышленники ограбили частный дом, хозяином которого является глава Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России Алексей Грановский
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Добро пожаловать на борт
Единственная в России бюджетная авиакомпания «Победа» обучит своих сотрудников боевым искусствам для защиты от агрессивных пассажиров. Ранее перевозчик планировал нанять для своих работников частных охранников
Горячие новости
Спецслужбы получили доступ к переписке в Telegram
«Есть серьезные основания полагать, что государство все же получило неограниченный доступ к трафику мессенджера Telegram и архиву за три года. Закон Яровой действует», - написал Соловей на своей странице в Facebook
Горячие новости
Суд отменил приговор Евгении Чудновец
Воспитательница из Курганской области Евгения Чудновец, приговоренная к лишению свободы за репост видеоролика с издевательствами над несовершеннолетним, в ближайшее время выйдет на свободу
Горячие новости
Москва избавляется от психиатрических больниц
В Москве в воскресенье, 5 марта, состоялась акция против оптимизации столичных больниц, результатом которой может стать закрытие психиатрических лечебниц. Акция прошла в формате встречи с депутатами Госдумы на Пушкинской площади
Горячие новости
Кандидата в президенты от оппозиции выберут на праймериз
Лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный, который планирует принять участие в выборах президента России, предложил провести праймериз среди потенциальных кандидатов на пост главы государства
Горячие новости
«Неприкрытая, бессовестная пропаганда греха»
Голливудский фильм-сказку «Красавицы и чудовище» заподозрили в пропаганде гомосексуализма и педофилии. Депутат Госдумы и автор «антигейского закона» Виталий Милонов попросил Министерство культуры провести допремьерную проверку художественного фильма
Горячие новости
В МПГУ собираются готовить педагогов «нового поколения»
Об этом заявили представители ректората ведущего российского педагогического вуза России на пресс-конференции, посвященной презентации «Концепции развития МПГУ на период 2017-2020гг»
праздники
Отдыхают все!
Эта идея пришла на ум первому христианскому императору и основателю Константинополя весной 321 года. Указ повелевал всем подданным в воскресенье отдыхать. Госучреждения закрывались, разрешались только операции по освобождению рабов.
Горячие новости
Сахалинского министра арестовали за махинации с бюджетными средствами
Правоохранительные органы задержали главу Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елену Гах. Местный суд по ходатайству следствия поместил г-жу Гах под домашний арест
Горячие новости
Няша с «темным пятном»
В 2005 году, когда Крым не входил в состав Российской Федерации, Наталья Поклонская в качестве государственного обвинителя в суде требовала максимального наказания для пророссийского активиста Виктора Сажина в виде 7,5 лет лишения свободы
кинопремьера
Шопинг с призраком
"Персонального покупателя" проще всего обозначить как фильм ужасов с модной голливудской звездой в главной роли — и формально это не ошибка. Начинается он с того, что молодая американка Морин (Кристен Стюарт) проводит ночь в пустом поместье в пригороде Парижа.
Авторская колонка
Нам дали вольную!
Помните в лихих девяностых, как правило в людных местах, на рынках и вокзальных площадях, сидели крепкие ребятишки и на ящике крутили наперстки? Вот и сегодня такая бригада оккупировала правительственный комплекс зданий в Красногорске.
Дижур Николай