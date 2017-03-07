В РЖД предложили ограничить продажу билетов нарушителям «антитабачного закона»
Дочернее предприятие «Российских железных дорог» - Федеральная пассажирская компания – добивается разрешения на отказ в перевозке гражданам, которые были привлечены к административной ответственности за курение в неположенном месте
В России у нарушителей «антитабачного закона» могут возникнуть сложности в покупке билетов на пассажирские поезда. Дочернее предприятие «Российских железных дорог» - Федеральная пассажирская компания – добивается разрешения на отказ в перевозке гражданам, которые были привлечены к административной ответственности за курение в неположенном месте.
ФПК предлагает ограничить продажу билетов в отдельные классы вагонов на отдельных участках, где есть «альтернатива передвижения», сообщает РБК.
В Министерстве транспорта России инициативу «дочки» РЖД пока не прокомментировали.
В ФПК сообщили, что готовят ряд других инициатив, которые направлены на защиту комфортного проезда и здоровья некурящих пассажиров и противодействие нарушителям законодательства.
В настоящее время проводники в отсутствие сотрудников полиции могут составлять в отношении курильщиков-нарушителей «информационный лист». Этот документ затем передается в правоохранительные органы для внесения данных пассажира в «Книгу учета совершенных преступлений».
В ФПК рассказали, что в 2016 году работники поездных бригад выписали более 1500 таких «информационных листов».
Напомним, антитабачный закон запрещает курить в подъездах, офисах, больницах, школах и вузах, на детских площадках, на расстоянии менее 15 метров от метро, остановок общественного транспорта, вокзалов и аэропортов, в кафе и ресторанах, гостиницах, на платформах пригородных электричек и в поездах дальнего следования.
Ранее в РЖД планировали выделять для курильщиков специальные тамбуры – по одному-двум на весь состав, а также создать специальные вагоны для курящих. Однако затем от этих идей было решено отказаться.