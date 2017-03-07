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07 марта 00:02

В Крыму директор школы и участковый прервали детский футбольный матч, приравняв его к митингу

В крымском поселке Краснокаменка произошел курьезный случай из-за чрезмерной бдительности местных должностных лиц. В поселке разогнали участников дворового футбольного турнира из-за подозрений в том, что они собираются провести несанкционированный митинг

В крымском поселке Краснокаменка произошел курьезный случай из-за чрезмерной бдительности местных должностных лиц. В поселке разогнали участников дворового футбольного турнира из-за подозрений в том, что они собираются провести несанкционированный митинг.

Матч между дворовыми командами должен был состояться на площадке поселковой школы. Однако директор учебного заведения приняла сбор юных футболистов за несанкционированный митинг и вызвала полицию.

Директор школы дала указание забрать в поля ворота и заявила, что мероприятие не было санкционировано с местными властями. Продолжить матч детям запретили.

Школьники опубликовали видеозапись инцидента в социальной сети «ВКонтакте». Дети объяснили, что в поселке не проводится никаких массовых спортивных мероприятий для молодежи, а других мест, кроме школьной площадки, для занятий спортом в Краснокаменке нет.

Издание «Аргументы недели Крым» сообщает, что об инциденте в поселке доложили главе администрации Феодосии Станиславу Крысину. Чиновник пообещал провести проверку и назвал действия директора школы недопустимыми.

В свою очередь в пресс-службе МВД по Республике Крым журналистам РБК сообщили, что участковый «не препятствовал проведению футбольного матча».

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