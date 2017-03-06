Ваш дом еще не сломали? Тогда мы идем к вам!

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Москвичи, живущие в хрущевках, не знают, чем для них обернется очередная и самая масштабная затея их градоначальника
В феврале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о своем намерении переселить москвичей из хрущевок в современные дома. С тех пор столичные чиновники решают непосильную задачу: как воплотить идею руководителя и при этом не слишком шокировать население.
По плану, переехать должны 1,6 млн. человек, при этом будет снесено 25 млн. кв.м. устаревшего жилья. По некоторым оценкам, для переселения всех граждан с учетом очередников потребуется построить не менее 30 млн. кв.м.
С помощью масштабного проекта градоначальник рассчитывает «оставить большой след в истории Москвы», как выражаются в мэрии. Осуществление задуманного требует огромных вложений. Как стало известно, на первых порах Собянин планирует обойтись бюджетными деньгами, без привлечения сторонних инвесторов. Воплощением идеи в жизнь займется УГС (Управление гражданского строительства), которое и создавалось для строительства за счет городского бюджета. В прошлом году УГС сдало в эксплуатацию 768 тысяч кв.м. жилья, что почти на четверть больше, чем в 2015-м. Сегодня в процессе находится еще порядка 1 млн. кв.м.
На встрече с Владимиром Путиным Собянин сообщил, что средства на запуск программы имеются. По информации из мэрии, на три года выделено 300 млрд. рублей. В прошлом году столичная казна пополнилась на рекордные 1,852 трлн. рублей (вместо планируемых 1,666 трлн.), в то время как расходы городского бюджета составили 1,736 трлн. Однако на 2017 год бюджет сверстан и с рекордным 11-процентным дефицитом в 218 млрд. Рост дефицита как раз и обусловлен ростом капитальных расходов: инвестиции в городское строительство увеличатся более чем на 15% по сравнению с прошлым годом и достигнут 484 млрд. рублей.
Говоря о стоимости амбициозного проекта, следует учитывать и перенос старых инженерных сетей под хрущевками, и реконструкцию всей инфраструктуры. Это еще больше удорожит работы, и стоимость квадратного метра нового жилья для переселенцев может обойтись городу в 80 тысяч рублей. Итого на строительство 30 млн. квадратов может понадобиться 2,4 трлн. рублей.
Пока ни один житель пятиэтажной панельки не может быть уверен, что завтра ему не укажут на выход с вещами. Непонятно, с какого из 560 старых кварталов начнут воплощать «историческое решение», этот вопрос решится не раньше сентября. Понятно только, что будут сносить кварталы целиком. Подсчитано, что под новую программу подпадают около 8 тысяч домов, между тем старых (50-70-х годов постройки) пятиэтажек в Москве около 7 тысяч. Оставшийся задел, вполне вероятно, рассчитан на панельные девятиэтажки: в зоне сноса уберут и их.
На сегодняшний день совещания в правительстве Москвы по поводу осуществления программы идут постоянно. Власти уверяют, что снос будут производить только с согласия подавляющего большинства обитателей хрущевок. Но все зависит от того, как будут испрашивать это согласие. По словам Марины Сидорчук, муниципального депутата из Хорошево-Мневников, третьего в Москве района по количеству хрущевок, сегодня публичные обсуждения решений власти – во многом профанация. На них по доброй воле приходят немногие, и голоса несогласных с официальной позицией заглушаются активностью членов управы, советов ветеранов, молодежных движений, «прикормленных» общественников.
Все же перед столичными властями стоит задача сделать по-своему, но «чтобы людей все устраивало». Среди москвичей сильны протестные настроения, а президент наказал мэру не вызывать недовольства. Поэтому чиновники, разрабатывающие программу, стараются лавировать, уверяя, что если жители будут против, то их дома не тронут. Мол, это возможно в кварталах с кирпичными пятиэтажками сталинского периода. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова утверждает, что власти столицы стремятся сделать общественные слушания более открытыми. Для этого создан портал «Активный гражданин», площадка для высказывания разных мнений. При этом, рассуждают в мэрии, сколько бы ни было точек зрения, Москву нужно развивать в интересах большинства горожан.
Несмотря на то, что пока девелоперы не привлекаются к новому проекту, московский рынок может оживиться - в том случае, если власти будут выкупать излишки квартир у девелоперов для переселения, считает руководитель аналитического центра irn.ru Олег Репченко. К тому же может наступить время, когда организаторы строительного бизнеса смогут активнее включиться в новую программу.