Сотрудников «Победы» обучат приемам самбо для защиты от агрессивных пассажиров
Единственная в России бюджетная авиакомпания «Победа» обучит своих сотрудников боевым искусствам для защиты от агрессивных пассажиров. Ранее перевозчик планировал нанять для своих работников частных охранников
Единственная в России бюджетная авиакомпания «Победа» обучит своих сотрудников боевым искусствам для защиты от агрессивных пассажиров. Ранее перевозчик планировал нанять для своих работников частных охранников, однако теперь решил отказаться от услуг ЧОПов.
Гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков сообщил, что в компании нашли более выгодный вариант, а именно обучение сотрудником приемам самбо и дзюдо.
По словам г-на Калмыкова, привлечение к защите сотрудников авиакомпании частных охранников привело бы к подорожанию билетов на 2%.
Ранее в «Победе» заявили, что вынуждены нанять охранников «из-за недостаточной эффективности предусмотренных законом мер воздействия на агрессивных пассажиров».
Напомним, последний случай с нападением на сотрудника лоукостера произошел 10 февраля в московском аэропорту «Внуково». Опоздавший на рейс пассажир напал с кулаками на сотрудника лоукостера, который отказался вернуть деньги за билет.
Пассажиры «Победы» также регулярно конфликтуют с сотрудниками лоукостера из-за доплат за провоз ручной клади и платной услуги по выбору соседних мест пассажирами, которые летят не одни.