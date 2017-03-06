Политолог Соловей сообщил о получении спецслужбами доступа к переписке в Telegram
«Есть серьезные основания полагать, что государство все же получило неограниченный доступ к трафику мессенджера Telegram и архиву за три года. Закон Яровой действует», - написал Соловей на своей странице в Facebook
Российский политолог Валерий Соловей сообщил о получении спецслужбами доступа к трафику мессенджера Telegram.
«Есть серьезные основания полагать, что государство все же получило неограниченный доступ к трафику мессенджера Telegram и архиву за три года. Закон Яровой действует», - написал Соловей на своей странице в Facebook.
Впрочем, некоторые видные общественные деятели отнеслись скептически к инсайду политолога. Так, начальник избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что никаких оснований полагать, что спецслужбы «вскрыли» Telegram, нет.
«Ну, а что касается сказанного в твите профессора, нет ровным счётом никаких оснований полагать, что с Телеграмом что-то не в порядке. При всем уважении», - написал по данному поводу журналист Александр Плющев, сообщает Znak.com.
Отметим, что создатели мессенджера Telegram неоднократно подчеркивали, что переписка с использованием функции secret chat конфиденциальна для пользователей.