Курганский суд постановил отпустить на свободу Евгению Чудновец
Воспитательница из Курганской области Евгения Чудновец, приговоренная к лишению свободы за репост видеоролика с издевательствами над несовершеннолетним, в ближайшее время выйдет на свободу
Воспитательница из Курганской области Евгения Чудновец, приговоренная к лишению свободы за репост видеоролика с издевательствами над несовершеннолетним, в ближайшее время выйдет на свободу. Президиум Курганского областного суда отменил приговор Чудновец за отсутствием состава преступления, сообщает Znak.com.
Такое решение Курганский суд принял на основании требования Верховного суда о пересмотре уголовного дела, возбужденного в отношении воспитательницы.
В свою очередь в Верховный суд с просьбой отменить приговор Евгении Чудновец ранее обратился заместитель генерального прокурора России Леонид Коржинек. Свою позицию по поводу отмены приговора он объяснил отсутствием состава преступления в действиях Чудновец.
В свою очередь защита Евгении Чудновец направила жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой говорится о нарушении прав женщины на выражение мнения и на справедливое судебное разбирательство.
Евгения Чудновец была признана виновной в распространении порнографии с изображением несовершеннолетнего. Поводом для возбуждения дела стал репост Евгенией Чудновец на своей странице в соцсети видеозаписи с кадрами издевательства над ребенком в детском лагере. Воспитательница заявил, что хотела привлечь внимание правоохранительных органов к вопиющей ситуации в лагере.
Евгению Чудновец суд приговорил к лишению свободы на 6 месяцев, хотя гособвинение настаивало на 5 годах лишения свободы. Позднее приговор смягчили до 5 месяцев заключения.