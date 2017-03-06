В Москве прошел митинг против закрытия психиатрических больниц
В Москве в воскресенье, 5 марта, состоялась акция против оптимизации столичных больниц, результатом которой может стать закрытие психиатрических лечебниц. Акция прошла в формате встречи с депутатами Госдумы на Пушкинской площади
В Москве в воскресенье, 5 марта, состоялась акция против оптимизации столичных больниц, результатом которой может стать закрытие психиатрических лечебниц.
Акция прошла в формате встречи с депутатами Госдумы на Пушкинской площади, так как власти согласовать мероприятие отказались. Представители профсоюза «Действие», которые выступили организатором мероприятия, заявили о катастрофической ситуации с психбольницами. По данным профсоюза, одни учреждения формально присоединяются к другим, однако в реальности такая оптимизация приводит к закрытию медучреждений.
В ходе акции были высказаны опасения, что закрыть могут психиатрическую клиническую больницу имени Каннабиха, где лечили жертв Беслана и заложников Норд-оста, а также ПКБ №15.
В мэрии Москвы уверяют, что эти больницы ликвидировать не будут, так как их амбулаторные подразделения передаются близлежащим профильным учреждениям. По словам чиновников, под сокращение попадут только администраторы, а медицинских работников трудоустроят в другие учреждения.
Глава комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы» назвала проблемы, озвученные участниками акции, надуманными.