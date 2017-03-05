В МПГУ собираются готовить педагогов «нового поколения»
Об этом заявили представители ректората ведущего российского педагогического вуза России на пресс-конференции, посвященной презентации «Концепции развития МПГУ на период 2017-2020гг»
Об этом заявили представители ректората ведущего российского педагогического вуза России, Московского педагогического государственного университета, на пресс-конференции, посвященной презентации «Концепции развития МПГУ на период 2017-2020гг».
«За последние 25 лет ситуация в педагогическом образовании и отношение к нему очень сильно менялись. Раздавались даже призывы к уничтожению системы педагогических вузов, что она должна быть ликвидирована, и что подготовка педагогов должна осуществляться в классических университетах, в отрыве от практики», заявил в ходе разговора с представителями СМИ первый проректор МПГУ Виктор Дронов.Он отметил, что, по сравнению с началом 90-х годов, количество педвузов в стране сократилось в 12 раз.
По словам Виктора Дронова, к значительному дисбалансу в структуре подготовки педагогапривело и внедрение новых образовательных стандартов. «Крен сделан был в сторону так называемого «компетентностного подхода». Когда содержание обучения отходило даже не на второй, а на третий, четвертый план».
Сегодня перед МПГУ сегодня стоит задача подготовки учителя нового поколения. «Мы должны вернуться к системности и фундаментальности при подготовке педагога-предметника, - заявил «Общей газете» ректор МПГУ Алексей Лубков. – Поэтому концепция предусматривает соответствующее изменение учебных планов и в базисной и вариативной частях». Есть много важных проблем, которые надо учесть при подготовке современного педагога – и особенности информационных коммуникаций и технологий, и влияние виртуальной среды на сознание и картину мира современного человека. Именно поэтому учитель должен обладать новыми качествами. «Учитель из ментора превращается в навигатора ученика в этом сложном информационно-образовательном поле, которое вокруг него формируется», - подчеркнул Виктор Дронов.
Концепция будет базироваться на двух китах – преемственности и новациях, сообщил нашему изданию г-н Лубков. Университет должен вернуться к ментальным основаниям нашей национальной культуры. «Собственно, вся история вуза проходит на стыке и в тесном взаимодействии традиций и новаций, начиная с момента его основания в 1872 году в виде высшего учебного заведения для женщин, чего раньше не было», сказал он. Но готовить педагога, опираясь на критерии сегодняшнего дня, невозможно – мы должны использовать мировой опыт, практику прогнозирования будущего образования. Это дает и новые направления для подготовки педагогов, в том числе в формате научно-образовательного учреждения, которым всегда был МПГУ.
Напомним, что Московский педагогический государственный университет МПГУ основан в 1872 году. В нем в разные годы работали знаменитые ученые и преподаватели - психолог и педагог Лев Выготский, основоположник учения о биосфере Владимир Вернадский, историки Василий Ключевский и Иван Цветаев, философ Алексей Лосев, нобелевский лауреат по физике Игорь Тамм, географ Отто Шмидт. Сегодня в МПГУ обучается более 26 тысяч студентов.В состав Университета входят 10 Институтов и 15 факультетов по всем направлениям — от физического до музыкального. Студенты могут получить образование по более чем 170 профилям подготовки в бакалавриате, и более чем 160 магистерским программам.