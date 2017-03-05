Меню
Общество
Смертность от гриппа возросла в три раза
Общество
05 марта 17:39

В МПГУ собираются готовить педагогов «нового поколения»

Об этом заявили представители ректората ведущего российского педагогического вуза России на пресс-конференции, посвященной презентации «Концепции развития МПГУ на период 2017-2020гг»

Фото: мпгу.рф

Об этом заявили представители ректората ведущего российского педагогического вуза России, Московского педагогического государственного университета, на пресс-конференции, посвященной презентации «Концепции развития МПГУ на период 2017-2020гг».

«За последние 25 лет ситуация в педагогическом образовании и отношение к нему очень сильно менялись. Раздавались даже призывы к уничтожению системы педагогических вузов, что она должна быть ликвидирована, и что подготовка педагогов должна осуществляться в классических университетах, в отрыве от практики», заявил в ходе разговора с представителями СМИ первый проректор МПГУ Виктор Дронов.Он отметил, что, по сравнению с началом 90-х годов, количество педвузов в стране сократилось в 12 раз.

По словам Виктора Дронова, к значительному дисбалансу в структуре подготовки педагогапривело и внедрение новых образовательных стандартов. «Крен сделан был в сторону так называемого «компетентностного подхода». Когда содержание обучения отходило даже не на второй, а на третий, четвертый план».

Сегодня перед МПГУ сегодня стоит задача подготовки учителя нового поколения. «Мы должны вернуться к системности и фундаментальности при подготовке педагога-предметника, - заявил «Общей газете» ректор МПГУ Алексей Лубков. – Поэтому концепция предусматривает соответствующее изменение учебных планов и в базисной и вариативной частях». Есть много важных проблем, которые надо учесть при подготовке современного педагога – и особенности информационных коммуникаций и технологий, и влияние виртуальной среды на сознание и картину мира современного человека. Именно поэтому учитель должен обладать новыми качествами. «Учитель из ментора превращается в навигатора ученика в этом сложном информационно-образовательном поле, которое вокруг него формируется», - подчеркнул Виктор Дронов.

Концепция будет базироваться на двух китах – преемственности и новациях, сообщил нашему изданию г-н Лубков. Университет должен вернуться к ментальным основаниям нашей национальной культуры. «Собственно, вся история вуза проходит на стыке и в тесном взаимодействии традиций и новаций, начиная с момента его основания в 1872 году в виде высшего учебного заведения для женщин, чего раньше не было», сказал он. Но готовить педагога, опираясь на критерии сегодняшнего дня, невозможно – мы должны использовать мировой опыт, практику прогнозирования будущего образования. Это дает и новые направления для подготовки педагогов, в том числе в формате научно-образовательного учреждения, которым всегда был МПГУ.

Напомним, что Московский педагогический государственный университет МПГУ основан в 1872 году. В нем в разные годы работали знаменитые ученые и преподаватели - психолог и педагог Лев Выготский, основоположник учения о биосфере Владимир Вернадский, историки Василий Ключевский и Иван Цветаев, философ Алексей Лосев, нобелевский лауреат по физике Игорь Тамм, географ Отто Шмидт. Сегодня в МПГУ обучается более 26 тысяч студентов.В состав Университета входят 10 Институтов и 15 факультетов по всем направлениям — от физического до музыкального. Студенты могут получить образование по более чем 170 профилям подготовки в бакалавриате, и более чем 160 магистерским программам.

Читайте также
Учеба «для галочки», диплом «для корочки»
Сбербанк прекратил выдачу государственных кредитов на образование
Преподаватели СПбГУ вышли на одиночные пикеты с требованием отставки ректора
Сейчас на главной
праздники
Отдыхают все!
Эта идея пришла на ум первому христианскому императору и основателю Константинополя весной 321 года. Указ повелевал всем подданным в воскресенье отдыхать. Госучреждения закрывались, разрешались только операции по освобождению рабов.
Горячие новости
Сахалинского министра арестовали за махинации с бюджетными средствами
Правоохранительные органы задержали главу Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елену Гах. Местный суд по ходатайству следствия поместил г-жу Гах под домашний арест
Горячие новости
Няша с «темным пятном»
В 2005 году, когда Крым не входил в состав Российской Федерации, Наталья Поклонская в качестве государственного обвинителя в суде требовала максимального наказания для пророссийского активиста Виктора Сажина в виде 7,5 лет лишения свободы
кинопремьера
Шопинг с призраком
"Персонального покупателя" проще всего обозначить как фильм ужасов с модной голливудской звездой в главной роли — и формально это не ошибка. Начинается он с того, что молодая американка Морин (Кристен Стюарт) проводит ночь в пустом поместье в пригороде Парижа.
Авторская колонка
Нам дали вольную!
Помните в лихих девяностых, как правило в людных местах, на рынках и вокзальных площадях, сидели крепкие ребятишки и на ящике крутили наперстки? Вот и сегодня такая бригада оккупировала правительственный комплекс зданий в Красногорске.
Дижур Николай
Горячие новости
WADA признает кофеин допингом
Если агентство примет такое решение, то спортсменам будет рекомендовано отказаться от употребления кофе и других продуктов, содержащих кофеин, сообщил глава руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Спорт
Удержаться на вершине
Сегодня с «зимних каникул» выходит чемпионат России по футболу: в Ростове-на-Дону сыграют «Томь» и «Ростов». Лидер турнира московский «Спартак» имеет пятиочковое преимущество над ближайшим соперником «Зенитом» и реальные шансы на первое с 2001 года чемпионство.
письмо в редакцию
ВТБ: ни людям – лишь себе
История простой российской семьи Ополевых из Кемеровской области, приславших к нам в редакцию письмо отчаяния, ясно показывает, что государственный банк ничем не отличается от обычного коммерческого, а по акульей хватке в поедании слабых порой последнего и превосходит.
Горячие новости
Медведева и Сечина зовут в суд
Основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, находящийся в международном розыске по обвинению в хищениях, просит вызвать в международный суд для дачи показаний премьер-министра России Дмитрия Медведева
Горячие новости
ЦБ отобрал лицензию у Татфондбанка
Центробанк в пятницу, 3 марта, отозвал лицензию на осуществление кредитно-финансовой деятельности у казанского Татфондбанка. Банк занимал 42-е место в рейтинге российских кредитных учреждений. Объем активов банка оценивался в 221 млрд рублей
Горячие новости
Федеральный центр СПИД оставили без лекарств
Министерство здравоохранения не включило Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа в список получателей лекарственных препаратов. Теперь центр, где лечение проходят более тысячи человек, может остаться без лекарств
Московская область
Кто разрушает «фундамент власти»
В гостинице «Космос» состоялся первый конгресс местного самоуправления «Местная демократия и региональная автократия». Участники мероприятия всерьез озабочены судьбой «самого низового» и доступного для граждан уровня власти
Горячие новости
В Москве резко вырос спрос на квартиры в «хрущевках»
Московские риелторы сообщили о растущем спросе на квартиры в старых пятиэтажных домах. Эксперты связывают эту тенденцию с планами столичных властей снести все «хрущевки» в городе
Авторская колонка
Чтоб я так жил, Димон!
Я очень советую вам посмотреть фильм Фонда Борьбы с Коррупцией про дачи, виноградники, поместья и яхты Медведева. И посмотреть его даже не для того, чтобы узнать о том, какие конкретно поместья, квартиры и горные хребты принадлежат Дмитрию Анатольевичу, как они выглядят и где находятся.
Орехъ Антон
Горячие новости
Он вам не Димон
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального представил расследование об элитной недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева, оформленной на связанные с ним благотворительные фонды
образование
«Горе от ума»
Министр образования поддержала думский законопроект о возвращении в школы трудового воспитания, словно забыв о своей недавней позиции о «катастрофической перегрузке школьников, как об одной из главных причин неуспеваемости детей» и продолжив, таким образом, политику лоббизма далеких от образования законов
бензин
АЗС «Паленка»
После того, как в 2015 году началась активная борьба с торговлей некачественным бензином и дизтопливом, его доля на рынке сократилось. В Росстандарте отмечают, что количество нарушений на АЗС в 2016 году оказалось самым низким за последние пять лет.
Горячие новости
Неработающих россиян внесут в «реестр тунеядцев»
Министерство труда выступило с инициативой сформировать реестр граждан, которые официально нигде не работают. «Реестры тунеядцев» должны быть созданы на уровне регионов, сообщил представитель министерства Денис Корсаков в ходе круглого стола в сенате