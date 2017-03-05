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Екатерина Тарасова
05 марта 12:20

Отдыхают все!

7 марта римский император Константин Великий впервые объявил воскресенье выходным днем

Эта идея пришла на ум первому христианскому императору и основателю Константинополя весной 321 года. По преданию, накануне важнейшей битвы ему приснилось солнце, перечеркнутое крестом, и надпись, обещающая победу. Сон сбылся, и в честь одержанной победы император запретил трудиться в воскресенье, посвятив его Господу. Но при чем же здесь солнце?

Дело в том, что римляне дни недели обозначали светилами, которые носили имена богов: Луны, Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры, Сатурна… Седьмой день носил имя Солнца. Именно он и стал в Риме выходным. «Солнечным днем» называется воскресенье до сих пор во многих языках. Например, на английском он звучит как Sunday (sun – солнце, day – день).

Итак, указ Константина повелевал всем подданным в воскресенье отдыхать. Госучреждения закрывались, разрешались только операции по освобождению рабов. Рынки тоже не работали. Однако земледельческие работы разрешались, и справедливости ради надо сказать, что ими занималось подавляющее число населения. Но никто и не принуждал земледельцев – они могли работать в поле и на виноградниках по необходимости. Верующие христиане в этот день посещали церковь.

Спустя ещё 50 лет император Феодосий Первый издал указ, согласно которому в воскресенье нельзя было требовать оплаты долгов. При Феодосии Втором, в 425 году, было запрещено проведение по воскресеньям цирковых и театральных развлечений.

И в дальнейшем воскресенье все больше связывалось с церковными традициями. Оно считалось днем радости, когда запрещался строгий пост, глубокий траур и молитва на коленях.

Но история воскресенья еще только начиналась. Прошло много веков, пока оно не стало законным выходным в подавляющем числе стран.

Например, в России к XVIII веку помещики стали столь беззастенчиво эксплуатировать крестьян, что Павел I был вынужден издать специальный Манифест, где указывал «всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам по воскресеньям…». 

В Англии в XVIII веке крепостного права не было, но зато рабочие попали в сильную экономическую кабалу к работодателям. Они были вынуждены работать не только в непраздничные дни, но и по воскресеньям. Нещадная эксплуатация стала подрывать экономику страны, и были приняты законы, ограничивающие ее. Что вылилось в другую крайность. Наиболее строго  воскресный день соблюдался в викторианской Англии, когда нельзя было отправить и, соответственно, получить письмо. Путешественник в Англии конца XIX века рисковал остаться голодным, потому что все рестораны и съестные лавки были закрыты, кроме кабаков. В стране воскресный труд был совершенно воспрещен, можно было только заниматься благотворительностью или срочными делами.

Интересна история выходного дня в СССР. В 20-30-х годах прошлого века неделя в нашей стране состояла из пяти дней. Для того, чтобы обеспечить непрерывную работу производств, все рабочие были разделены на пять групп по цветам (жёлтый, розовый, красный, фиолетовый, зелёный), которые имели свой собственный выходной день в неделю. Выходных дней стало больше (один в пять дней, а не в семь, как раньше), но реформа не пользовалась популярностью. У членов семьи выходные не совпадали, и это сильно усложняло жизнь. «…Вместо чистого воскресенья днями отдыха Хворобьева стали какие-то фиолетовые пятые числа, он с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился далеко за городом», - пишут Ильф и Петров в своем «Золотом теленке».

С 1 декабря 1931 года пятидневная неделя была заменена шестидневкой с фиксированным днём отдыха (6, 12, 18, 24 и 30 числа месяца). Эта система тоже просуществовала недолго, и возврат к семидневной неделе с воскресным отдыхом произошел в 1940 году. Сначала, в 40-е годы, неделя в СССР начиналась с воскресенья, затем – с понедельника.

И лишь в 1967 году в нашей стране появился еще один официальный выходной – суббота.

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