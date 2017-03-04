Патриот Наталья Поклонская в 2005 году требовала для пророссийского активиста максимального наказания
В 2005 году, когда Крым не входил в состав Российской Федерации, Наталья Поклонская в качестве государственного обвинителя в суде требовала максимального наказания для пророссийского активиста Виктора Сажина в виде 7,5 лет лишения свободы
Бывший генпрокурор Крыма, а сейчас депутат Госдумы РФ от «Единой России» Наталья Поклонская, как оказалось, не всегда была патриоткой России. Издание «Примечания» сообщает, что в 2005 году, когда Крым не входил в состав Российской Федерации, г-жа Поклонская в качестве государственного обвинителя в суде требовала максимального наказания для пророссийского активиста.
Дело в отношении активиста Русской общины Виктора Сажина было возбуждено после того, как в 2004 году он и еще 300 жителей Крыма пытались помешать въезду на полуостров активистов организации «Пора!» и участников Майдана. Сажин и его товарищи вышли на обочину дороги Херсон – Симферополь, после чего между ними и сторонниками президента Украины Виктора Ющенко завязалась драка.
Позднее Сажин был объявлен в розыск по обвинению в нарушении общественного порядка, а затем арестован.
Сажин рассказал журналистам, что обвинителем по его делу выступала Наталья Поклонская – будущий прокурор Крыма. Она просила суд приговорить пророссийского активиста к 7,5 годам лишения свободы. Суд приговорил Сажина к 2,5 месяцам. Ему засчитали срок, проведенный в СИЗО, и отпустили.
В копии приговора от 2005 года государственным обвинителем значится Н.В. Поклонская. Инициалы совпадают с инициалами депутата, а официальная биография подтверждает, что в это время Наталья Поклонская работала помощником прокурора Красногвардейского района Крыма.