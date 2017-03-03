Беглый банкир Пугачев просит вызвать в международный суд Медведева и Сечина
Основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, находящийся в международном розыске по обвинению в хищениях, просит вызвать в международный суд для дачи показаний премьер-министра России Дмитрия Медведева
Основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, находящийся в международном розыске по обвинению в хищениях, просит вызвать в международный суд для дачи показаний премьер-министра России Дмитрия Медведева. В настоящее время Международный арбитражный трибунал в Гааге рассматривает иск банкира к Российской Федерации.
Сергей Пугачев просит вызвать в суд в качестве свидетелей не только Дмитрия Медведева, но и главу «Роснефти» Игоря Сечина, экс-министра финансов Алексея Кудрина и других высокопоставленных чиновников, сообщает «Радио Свобода».
В списке свидетелей фигурирует и президент России Владимир Путин, однако в соответствии со статусом главы государства он не может участвовать в судебных процессах.
Экс-глава Межпромбанка обвиняет российские власти в незаконной экспроприации его собственности и требует выплаты компенсации в размере 12 млн долларов.
Накануне Генпрокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Франции об экстрадиции Сергея Пугачева. Ранее прокуратура обращалась с аналогичным запросом к властям Великобритании, но экс-банкир покинул эту страну.
Российские следственные органы обвиняют Сергея Пугачева в организации и руководстве в присвоении чужого имущества и злоупотреблении полномочиями должностными лицами банка. Ущерб от его действий оценивается в 90 млрд рублей.