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03 марта 08:06

Федеральный центр СПИД убрали из списка получателей лекарств по линии Минздрава

Министерство здравоохранения не включило Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа в список получателей лекарственных препаратов. Теперь центр, где лечение проходят более тысячи человек, может остаться без лекарств

Министерство здравоохранения не включило Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа в список получателей лекарственных препаратов. Теперь центр, где лечение проходят более тысячи человек, может остаться без лекарств.

Сотрудница Федерального центра по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Наталья Ладная сообщила «Коммерсанту», что в прошлом году организация получала необходимые препараты для ВИЧ-инфицированных пациентов по линии Минздрава. Однако в текущем году центр не был включен в список получателей лекарств.

Центр уже начал ставить своих пациентов в известность о том, что лекарств не будет.  В основном речь идет о пациентах с Урала, Сибири и Дальнего Востока. Московских пациентов у центра немного.

В Минздраве заявили, что центр по борьбе со СПИДом относится к Роспотребнадзору, однако в положении об этом ведомстве не указано оказание помощи больным.

В  санитарном ведомстве заявили, что у них нет денежных средств для закупки лекарств и предложили Центру покупать лекарства самостоятельно либо оказывать пациентам платные услуги.

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