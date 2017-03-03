Федеральный центр СПИД убрали из списка получателей лекарств по линии Минздрава
Министерство здравоохранения не включило Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа в список получателей лекарственных препаратов. Теперь центр, где лечение проходят более тысячи человек, может остаться без лекарств
Министерство здравоохранения не включило Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа в список получателей лекарственных препаратов. Теперь центр, где лечение проходят более тысячи человек, может остаться без лекарств.
Сотрудница Федерального центра по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Наталья Ладная сообщила «Коммерсанту», что в прошлом году организация получала необходимые препараты для ВИЧ-инфицированных пациентов по линии Минздрава. Однако в текущем году центр не был включен в список получателей лекарств.
Центр уже начал ставить своих пациентов в известность о том, что лекарств не будет. В основном речь идет о пациентах с Урала, Сибири и Дальнего Востока. Московских пациентов у центра немного.
В Минздраве заявили, что центр по борьбе со СПИДом относится к Роспотребнадзору, однако в положении об этом ведомстве не указано оказание помощи больным.
В санитарном ведомстве заявили, что у них нет денежных средств для закупки лекарств и предложили Центру покупать лекарства самостоятельно либо оказывать пациентам платные услуги.