В Москве резко вырос спрос на квартиры в «хрущевках», предназначенных под снос
Московские риелторы сообщили о растущем спросе на квартиры в старых пятиэтажных домах. Эксперты связывают эту тенденцию с планами столичных властей снести все «хрущевки» в городе
Московские риелторы сообщили о растущем спросе на квартиры в старых пятиэтажных домах. Эксперты связывают эту тенденцию с планами столичных властей снести все «хрущевки» в городе.
По данным агентства «Инком-Недвижимость», интерес к квартирам в «хрущевках» за последнюю неделю вырос сразу на 25%. Ранее такая жилплощадь пользовалась низким спросом.
По мнению участников рынка недвижимости, предприимчивые граждане рассматривают вариант с покупкой квартир в старых пятиэтажках, чтобы затем попасть под программу сноса «хрущевок» и переселения граждан в более современные дома.
Согласно планам московской мэрии, в рамках реализации программы по сносу ветхого жилья будет разрушено около 8 тысяч домов, то есть в 4 раза больше, чем планировалось ранее. Снести пятиэтажки власти рассчитывают до конца 2018 года.
По оценкам независимых экспертов, снос «хрущевок» обойдется властям в 30-160 млрд рублей, а переселение граждан еще в 3 трлн рублей.