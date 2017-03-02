«Горе от ума»
Министр образования Ольга Васильева поддержала думский законопроект о возвращении в школы трудового воспитания, словно забыв о своей недавней позиции о «катастрофической перегрузке школьников, как об одной из главных причин неуспеваемости детей» и продолжив, таким образом, политику лоббизма далеких от образования законов
Воспитание или повинность?
Сразу скажем, законопроект Комитета по науке и образованию, начавшего над ним работать еще с осени прошлого года, под трудовым воспитанием разумеет вовсе не то, что мы помним из школьной жизни, как уроки труда, а ныне «технология». Это - уборка классов, а где-то и общих школьных коридоров и других учебных комнат, спортзалов, раздевалок, и даже предположительно обязательные работы на приусадебных участках, на чем особо настаивает госпожа Васильева.
По словам министра, труд поможет детям выйти из статуса откровенных «потребителей», а собственноручно вымытые полы или выращенная морковка привьет любовь к физической работе, как таковой. Интересно, кого готовим из школьников – рабочих на плантации? И это при том, что не так уж и давно госпожа министр открыто сетовала на то, что серьезный учебный перегруз не позволяет школьникам толком усваивать материал, снижая их успеваемость. А теперь, выходит, если к учебному перегрузу приплюсовать трудовую нагрузку, «образовательские» чиновники надеются добиться какого-то одного им понятного равновесия в юных ученических головах?
Кстати, то, что предлагает сейчас узаконить Комитет по науке и образованию, во многих школах по умолчанию и так действует. И классы школьники «генералят», и спортзалы убирают, и общие коридоры моют попеременно классами, да и на грядках на уроках ботаники или во время летней практики ковыряются, а в сельских школах – это вообще норма.
Скажу больше, в некоторых сельских районах – это просто необходимость. А в тех же алтайских селах, где школьники вынуждены кормить себя сами, администрации школ вынуждены еще и собирать с их родителей подписи с согласием привлечения их детей к таким работам – иначе прокуратура по «шапке» надает. Прокуратура-то орган надзирающий – жаль только за сельскими учителями-новаторами, а не за теми, кто «дербанит» очередной годовой бюджет, после жалуясь на его скудность.
Так что, ничего нового думцы не придумали – просто хотят оформить это в «обязаловку». Как звучит, да – «обязательные работы» в России есть для административно наказанных и… школьников… А «обязаловка» обязательно будет – председатель Комитета Вячеслав Никонов, объясняя, как трудно сейчас ученика уговорить выйти на субботник или подмести школьный двор, информирует общественность о том, что принципиальное согласие «всех» в этом вопросе уже есть – дело за деталями.
«Пороги» образования
Став министром, Ольга Васильева легко подхватила эстафету своей бывшей начальницы Голодец, касающуюся того, как в погоне за коренной перестройкой образовательной системы ломаются вчерашние вполне проверенные временем постулаты и не замечаются огромные проблемы, которым как раз бы и уделить чиновничье внимание и бюджетные средства.
Хотя зачастую госпожа Васильева противоречит сама себе – то на «высоком собрании» заявляет о необходимости оценки того, что уже сделано в сфере образования, чтобы все следующие шаги были более успешными, словно намекая на огрехи предыдущего министра, то тут же поправляется, говоря, что в отечественной системе образования и «до нас» уже было сделано немало – и не надо, мол, торопиться перекраивать все вдоль и поперек.
А тут еще и предыдущий министр, несмотря на свое нынешнее вице-премьерство, то и дело пытается чем-то «помочь» многострадальному отечественному образованию. Не так давно госпожа Голодец заявила, что «принципиально новое направление в системе образования» - это… нет, не увеличение учительских зарплат, не прекращение позорной практики обдирания родителей на родительских собраниях, не новый транспорт в отдаленные школы – нет, это превращение стандартных прямоугольных классов в… квадратные. Причем, считает вице-премьер этот «геометрический» вопрос наиболее важным из всех, что сейчас стоят перед государством и минобразования.
А те же маленькие зарплаты педагогов, о которых кричат на каждом углу, это, мол, даже и не всегда… правда. Услышала бы сама себя сегодняшний министр Ольга Васильева, когда в ходе инвестиционного сочинского форума держала ответ по поводу появившейся ранее информации о зарплатах учителей в Ивановской области, которые не превышали 7 тысяч в месяц. То есть, меньше официального минимума.
Перед форумом Васильева обещала проверить информацию и разобраться в ситуации. Разобралась… Оказалось-то, по выводу Васильевой, ивановские учителя не так уж и бедны и получают они вовсе не 7 тысяч в месяц, а аж в два раза больше – целых 14-15 тысяч. Это какие ж деньжищи! Во век не потратить… особенно в семье с двумя-тремя детьми… А «утка» про 7 тысяч – ну, было один раз у них – в январе. Так там половина месяца – праздники, потому и мало вышло. Интересно, госпожа Васильева за праздничный январь тоже наполовину меньше получила? Ну, или хотя бы на минутку не задумалась о том, как прожить на 7 тысяч в месяц?
А как решили по поводу злободневной проблемы оптимизации сельских школ, в просторечье – ликвидации малокомплектных учебных заведений. Видимо, чтобы отвести «стрелы» от Минобразования, власти решили зайти с другой стороны – со стороны Минфина. В ведомстве господина Силуянова свою позицию объясняют так: учителя не «дотягивают» до «подушевой» нормы (11 учеников на одного учителя вместо положенных19), значит, затраты на них - есть неэффективное использование средств. Многим чиновникам такая «поза» Минфина не понравилась и они предложили «встретиться поговорить». Среди защитников сельских школ, понятное дело, была и Ольга Васильева – причем, у защитников маленьких школ на той встрече был очень высокий покровитель – сама Валентина Матвиенко. Казалось бы, всем миром они этого Силуянова на одну ладонь положат...
Другое дело, от лукавого все это – сам по себе Минфин без «консультаций» с Кремлем, где та же Матвиенко далеко не на последнем ряду, ничего предпринимать не будет. А раз Минфину поручено «убивать» сельские школы – значит, «там» решили, что кожа у Силуянова более дубленная, чем у Васильевой – тот все нападки в свой адрес выдержит.
Так и оказалось – встреча за круглым столом, где стоял один вопрос – спасение сельской школы, была обыкновенным дешевым спектаклем, в конце которого Васильева озвучила свою позицию: «Мы будем сохранять малокомплектные школы. О закрытии таких школ речи не идёт». На что присутствовавшие на заседании учителя с сожалением пояснили: если «экономический блок» правительства (господин Силуянов, то бишь) останется на той же позиции по отношению к «малокомплектам», те и закрывать не надо будет – сами вымрут. Выходит, для широкой публики госпожа Васильева билась до последнего за малокомплектные школы – да куда там против Минфина. Браво, отыграли блестяще – хоть на сцену выходи...
Что же касаемо конкретно учебы – в последние месяцы «правления» госпожи Голодец слухи и о последних днях ЕГЭ ходили упорно как никогда. Пришла «новая метла», все затаили дыхание – но быстро выяснилось, что мести по новому, в сторону реального улучшения, никто не собирается. «Единому госэкзамену однозначно быть» - заявила Васильева, добавив о том смысле, что ЕГЭ – это еще своего рода непаханая целина, а значит, возможностей для каких-то изменений, но в рамках ЕГЭ, навалом. А сие значит, что на «земле» - учителям, детям и родителям нужно готовиться к новым встряскам, и обязательный в перспективе экзамен по истории, лишь самая малая взрывная волна из предполагаемых.
Ну, а чтобы никто вокруг не думал, что за абсолютно все «образовательные» сферы отвечает исключительно школа, Ольга Васильева высказала свою позицию и относительно включения в школьную программу сексуального воспитания - «этим пусть занимаются родители...». Может, тогда и детей самим обучать или зарплату учителям из своего кармана платить? В общем, ждем от госпожи Васильевой новых «перлов» и новых же странных указов и распоряжений, направленных исключительно на светлое будущее российской образовательной системы.
«Какое будущее?» - качают головой ивановские учителя, действительно получающие в два раза больше... чем семь тысяч...