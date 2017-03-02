Минтруда внесет неработающих россиян в «реестр тунеядцев»
Министерство труда выступило с инициативой сформировать реестр граждан, которые официально нигде не работают. «Реестры тунеядцев» должны быть созданы на уровне регионов, сообщил представитель министерства Денис Корсаков в ходе круглого стола в сенате
Министерство труда выступило с инициативой сформировать реестр граждан, которые официально нигде не работают. «Реестры тунеядцев» должны быть созданы на уровне регионов.
О планах по созданию реестров или регистров неработающего населения сообщил руководитель отдела департамента правовой и международной деятельности Минтруда Денис Корсаков на круглом столе в Совете федерации, передает РИА Новости.
Создание реестра неработающих граждан может быть связано с намерением российский властей ввести «налог на тунеядство», аналогичного тому, что уже действует в Белоруссии.
Предложение о введении специального налога для неработающих граждан поддержали в Минфине и вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что размер такого налога может составить 20 тысяч рублей.
В свою очередь бывший глава российского Минфина и руководитель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин назвал «налог на тунеядство» фискальной и негуманной мерой.