В аэропорту Чебоксар паралимпийцам пришлось на руках спускаться по трапу
28 февраля в аэропорту Чебоксар совершил посадку самолет АТР, на борту которого находились пятеро паралимпийцев. Для выхода из самолета спортсменам с ограниченными возможностями не было предоставлено специальное оборудование
Следственный комитет проводит проверку инцидента в аэропорту Чебоксар, где паралимпийцу пришлось самостоятельно спускаться по трапу самолета.
По данным СКР, 28 февраля в аэропорту Чебоксар совершил посадку самолет АТР, на борту которого находились пятеро паралимпийцев. Для выхода из самолета спортсменам с ограниченными возможностями не было предоставлено специальное оборудование.
В связи с отсутствием специального механизма паралимпийскому чемпиону по легкой атлетике пришлось на руках спускаться по трапу. Остальных паралимпиейцев работники аэропорта вынесли из самолета на рука, сообщает MK.ru.
Видеозапись инцидента размещена в социальной сети Instagram. «Вот так "радушно" вчера встречали спортсменов – паралимпийцев в чебоксарском аэропорту. Бедолагам без ног приходится самостоятельно спускаться по грязному трапу. А все потому, что обещанный еще год назад инвалифт не куплен. Низкий поклон за это директору и вопрос – где же деньги?», – подписал видео пользователь социальной сети.
В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении дела.