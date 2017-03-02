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ПДД
Екатерина Тарасова
02 марта 10:35

Взятки гаишникам подпадут под регламент

С 1 апреля инспектора ГИБДД будут руководствоваться новыми инструкциями

Новый регламент по надзору за дорожным движением подготовлен МВД и начнет действовать с 1 апреля. На федеральном портале проектов нормативных актов он уже прошел независимую экспертизу. Регламент представляет собой инструкцию, которой руководствуются сотрудники ДПС в разных ситуациях на дороге. Документ был утвержден еще в 2009 году. Теперь какие-то его положения устарели и приведены в соответствие с действующим законодательствам, а какие-то вводятся впервые.

Так, из документа будет исключена норма о снятии номеров, которая была отменена еще в 2014 году, и добавлена возможность предоставления электронных полисов ОСАГО, введенных в прошлом году.

Что касается нововведений, то одна их часть защищает права водителей, другая – предоставляет новые возможности инспекторам ГИБДД. Так, при составлении протокола водитель может оценить представленные сотрудником ДПС доказательства и привести свои контраргументы, которые полицейский должен «тщательно и всесторонне» изучить. Сегодня же инспекторы, по словам юриста и эксперта по безопасности дорожного движения Катерины Соловьевой, часто отказываются принимать объяснения водителей, даже письменные, ссылаясь на то, что они «неправильно оформлены».   

Новый регламент также предполагает, что при определении размера штрафа инспектор должен учитывать биографические данные нарушителя – возраст, место проживания, семейное положение, имущественный статус.

Впервые в регламенте появляется пункт, касающийся коррупции. Прописываются действия полицейского при попытке дачи ему взятки. В этом случае сотрудник ПДС должен уведомить МВД по специальной форме (утвержденной соответствующим приказом в 2010 году). 

Новые инструкции уточняют и правила надзора за дорожным движением: для него могут использоваться теперь, кроме аэростатов, дирижаблей и мотодельтапланов, еще и беспилотники. Кроме того, инспекторы смогут останавливать транспортные средства не только за нарушения, но и для обеспечения «проезда автомобилей специального назначения», а при неподчинении – применять «специальные средства», такие как ленты с шипами. Исключения делаются для потенциально опасных участков дороги (горные дороги, железнодорожные переезды, мосты и т.д.), а также для карет скорой помощи и машин ритуальных услуг.

Есть в обновленном регламенте и положения, вызывающие вопросы у экспертов. Например, автомобилист теперь обязан подавать документы инспектору без каких-либо предметов или «удерживающих устройств». Имеются в виду так называемые «железные аргументы» - цепочки или шнуры, удерживающие документы для того, чтобы инспектор не забрал их в патрульную машину. За отказ от этого требования водитель может быть наказан по статье 19.3 КоАП «Неподчинение требованиям полицейского», предусматривающей наказание вплоть до ареста. По мнению Катерины Соловьевой, данный пункт может быть оспорен в судах, потому что этого требования нет в ПДД – единственном документе, которому подчиняются водители.

Так же неоднозначно воспринимается положение о порядке взаимодействия сотрудника ГИБДД со «спецсубъектами». Сейчас, если прокурор или судья нарушит правила, то инспектор составляет рапорт, который передает своему руководителю. Если «особенный» водитель пьян, то полицейский «принимает меры» для остановки машины. В новом регламенте из особого порядка исключены судьи. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что в регламент нужно вернуть судей, а также дополнить «особый список» следователями. Инспекторов же обязать отстранять таких нарушителей от управления и направлять их на медосвидетельствование.

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