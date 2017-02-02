В Москве вводится система автоматической проверки полисов ОСАГО
В России стартует запуск пилотного проекта по проверке полисов ОСАГО у автомобилистов с помощью камер фиксации нарушений ПДД. Обкатку система автоматической проверки ОСАГО будет проходить в Москве в первой половине 2017 года
В России стартует запуск пилотного проекта по проверке полисов ОСАГО у автомобилистов с помощью камер фиксации нарушений ПДД. Обкатку система автоматической проверки ОСАГО будет проходить в Москве в первой половине 2017 года. Эксперты считают, что данное нововведение поможет сократить число водителей, которые предпочитают ездить без полиса.
Запуск программы обсуждался на недавнем заседании у главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова. Глава российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс предложил использовать для автоматической проверки ОСАГО систему, которая сейчас проверяет наличия страхования ответственности перевозчиков. Сервис позволяет сверять данные из базы государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» Дептранса Москвы, сообщает «КоммерсантЪ».
Вице-мэр Ликсутов в свою очередь сообщил, что на первом этапе водителей не будут штрафовать за отсутствие у них полисов «автогражданки». Нарушителям будут присылать только информационное письмо.
Напомним, что сейчас за езду без полиса ОСАГО водителя штрафуют на 800 рублей. Если транспортным средством управляет водитель, не внесенный в полис ОСАГО, или срок действия полиса истек, то штраф составляет 500 рублей.
Эксперты отмечают, что проект с автоматической проверкой полисов поможет вернуть водителей в систему ОСАГО, из которой они вышли из-за роста стоимости страховки.
По данным президента Ассоциации защиты страхователей Николая Тюрникова, за последние два года от ОСАГО отказались 7 млн автовладельцев.