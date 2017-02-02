Россия установила КПП на границе с Белоруссией из-за отмены виз для иностранцев
На российско-белорусской границе начала действовать пограничная зона. Соответствующий указ 1 февраля подписал директор ФСБ России Александр Бортников в рамках создания условия охраны государственной границы РФ
На российско-белорусской границе начала действовать пограничная зона. Соответствующий указ 1 февраля подписал директор ФСБ России Александр Бортников в рамках создания условия охраны государственной границы РФ.
Региональные управления ФСБ Смоленской, Псковской и Брянской областей в соответствии с указом должны установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону и организовать установку предупреждающих знаков.
Напомним, ранее пограничной зоны на границе России и Белоруссии не существовало.
Появление пограничной зоны связано с недавним указом президента Белоруссии Александра Лукашенко об отмене виз для граждан 80 иностранных государств. В России опасаются, что иностранцы могут попытаться въехать в Россию из Белоруссии без визы.
Ранее в московских аэропортах был усилен досмотр на паспортном контроле пассажиров, прибывающих рейсами из Минска.
По данным ФСБ, после введения безвизового режима Белоруссией несколько иностранцев пытались попасть через эту страну в Россию без оформления необходимых документов.