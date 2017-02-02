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02 февраля 00:01

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг самых опасных городов Европы

По данным управления МВД по Ростовской области, число правонарушений в областной столице действительно выросло. В полиции это связывают с активизацией незаконной торговли оружием, которая подпитывается гражданской войной в Донбассе

Российский Ростов-на-Дону возглавил рейтинг европейских городов, в которых туристов подстерегает опасность. Рейтинг составлен редакцией портала о путешествиях World Atlas.

Ростов признали лидером из десяти европейских населенных пунктов с высоким уровнем преступности. Рейтинг составлялся на основе статистических данных сайта Numbeo (база данных о городах и странах мира).

Эксперты отмечают, что близость Ростова-на-Дону к границе с востоком Украины, где продолжаются военные действия, является основной причиной роста уровня преступности.

Отметим, что по данным управления МВД по Ростовской области, число правонарушений в областной столице действительно выросло. В полиции это связывают с активизацией незаконной торговли оружием, которая подпитывается гражданской войной в Донбассе.

На втором месте рейтинга самых опасных городов Европы оказался итальянский Бари.  На третьем месте – итальянский Турин, а на четвертом – опять же итальянский Неаполь, в котором концентрируется наиболее число мигрантов. Замыкает топ-5 опасных городов французский портовый город Марсель.

В рейтинг также попали французский Лилль, английский Ковентри, голландский Роттердам, шотландский Глазго, а также столица Боснии и Герцеговины – Сараево, сообщает KP.ru.

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