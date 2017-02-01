На московских улицах появятся парковочные места для беременных автомобилисток
В Москве появятся специальные парковки для беременных автомобилисток. Соответствующее предложение депутатов Мосгордумы поддержал Департамент транспорта столицы
В Москве появятся специальные парковки для беременных автомобилисток. Соответствующее предложение депутатов Мосгордумы поддержал Департамент транспорта столицы.
По словам главы ведомства Максима Ликсутова, приоритетные условия для беременных женщин-водителей могут быть созданы по аналогии с парковкой для резидентов.
В то же время чиновник отметил, что пока остается неясным, как проверять выполнение автомобилистами условий парковки. «Я плохо представляю, как инспектор подходит, заглядывает в окно и это проверяет», - заявил Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Стоит отметить, что специальные парковочные места для беременных уже имеются в подмосковных Химках. Около одного из торговых центров обозначили места для беременных автомобилисток.
В будущем планируется создать такие парковочные места около поликлиник, больниц, школ, аптек и других социально значимых объектов.