«Растоптали чувства миллионов верующих»
Противникам передачи Исаакиевского собора церкви пригрозили уголовным преследованием
Участников акций против передачи в собственность церкви Исаакиевского собора могут привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих. Помимо этого, петербургские депутаты предлагают запретить противникам передачи собора проводить встречи с народными избранниками, чтобы они «не устроили майдан».
Напомним, в прошлые выходные в Исаакиевском соборе прошла акция против передачи собора церкви. Группа активистов пришла в храм и во время богослужения и подняла вверх листки с буквами, составляющими надпись «Музей-городу!». Сотрудники правоохранительных органов никого из участников этой акции задерживать не стали.
Однако ряд депутатов Законодательного Собрания города считает, что участников акции в соборе необходимо привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих. Депутаты от «Единой России» и ЛДПР направили соответствующий запрос в следственные органы.
Cпикер Заксобрания Вячеслав Макаров сравнил протест в Исаакиевском соборе со скандальной акцией группы Pussy Riot в московском Храме Христа Спасителя в 2012 году. Участницы перфоманса были приговорены к 2 годам тюремного заключения.
По мнению Маркова, петербургские активисты своей акцией в соборе «растоптали чувства миллионов верующих». Депутаты просят провести проверку действий организаторов акции и «принять меры по наказанию виновных».
Помимо акции в самом соборе на Марсовом поле состоялся митинг против передачи Исаакиевского собора в собственность Русской православной церкви. Мероприятие посетили, по разным данным, от 2 до 5 тысяч человек. Акция протеста прошла в формате встречи с депутатами, которая не требует согласования с властями.
Теперь городские власти, которые считают вопрос с Исаакиевским собором решенным, хотят запретить гражданам выражать свой протест без их разрешения.
1 февраля депутаты Законодательного Собрания северной столицы большинством голосов приняли документ, запрещающий местным депутатам проводить встречи с избирателями на улице без согласования с властями.
Депутат от «Единой России» Александр Тетердинко заявил, что под предлогом встреч с избирателями «отдельные депутаты устраивают митинги», используя лазейку в законодательстве. По мнению единоросса, под видом встречи с избирателями депутаты «могут устроить майдан».
Отметим, что в конце 2016 года аналогичный запрет приняли депутаты Мосгордумы. В столице появление такого запрета связывают с участившимися акциями протеста граждан против расширения зоны платной парковки. Поскольку мэрия митинги по данной тематике согласовывать отказывается, акции проходили в формате встреч с депутатами Мосгордумы и муниципалитетов.