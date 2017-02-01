Власти Бурятии подарили 101-летнему ветерану на день рождения тысячу рублей
Поздравить ветерана-долгожителя пришли начальник управления соцзащиты Улан-Удэ и председатель городского совета ветеранов. Чиновники от имени главы Бурятии и мэра Улан-Удэ вручили имениннику подарки – тысячу рублей и сертификат на 500 рублей
В Улан-Удэ местные власти поздравили ветерана Великой Отечественной войны Шагдаржапа Мункуева со 101-м днем рождения и подарили ему тысячу рублей.
Поздравить ветерана-долгожителя пришли начальник управления соцзащиты Улан-Удэ и председатель городского совета ветеранов. Чиновники от имени главы Бурятии и мэра Улан-Удэ вручили имениннику подарки – тысячу рублей и сертификат на 500 рублей.
Другой житель Улан-Удэ, узнав о подарках для ветерана», упрекнул бурятских чиновников в скупости. Гражданин в беседе с «Московском комсомольцем» молодой человек отметил, что лично не знает Шагдаржапа Мункуева, но его возмутил подарок в виде тысячи рублей ветерану на фоне «крупных ежемесячных доплат к пенсиям так называемых «вип-пенсионеров»».
«За ветерана больно и обидно. В прошлом году ему подарили такую же сумму денег на 100-летие - сам выяснял. На этот раз решил не оставлять это просто так, написал письмо Наговицыну (главы Бурятии - ред)», - заявил Дубшан Бабудоржиев.
Мужчина написал письмо Вячеславу Наговицыну и поинтересовался у чиновника, не считает ли он, что вознаграждение ветеранам ВОВ должно быть как минимум соразмерно доплатам к пенсиям вип-пенсионеров (бывших депутатов и чиновников).
Начальник информационно-аналитического отдела администрации региона Индира Базарова отметила, что от главы Бурятии Шагдаржапу Мункуеву вручили поздравительную открытку, букет цветов и шерстяной плед. Она добавила, что имени главы Бурятии никакого денежного подарка не было, так как он в таком случае не предусмотрен.
От совета ветеранов Улан-Удэ и мэра города имениннику подарили книгу, сертификат на 500 рублей в одну из торговых сетей и 1000 рублей.